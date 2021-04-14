舒力基這時間後恐轉強颱 東北季風襲北東有雨到周六

今天凌晨2時，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓生成今年第2號颱風舒力基。中央氣象局說，目前離台灣位置仍相當遠，以龜速前進中，預計18日以後才會比較接近台灣，但沒直接影響，也不會帶來水氣。強度部分，有機會來到強烈颱風等級。此外受到東北季風影響，桃園以北、東半部到周六都會有斷續降雨。

根據氣象局觀測，舒力基下午2時時的中心位置在北緯8.5度，東經137.0 度，以每小時6公里速度，向西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象預報員官欣平說，颱風目前位置相當遠，距離鵝鑾鼻東南方超過2000公里海面上，龜速移動中，朝西北方向前進，未來會往菲律賓東方海面行進，過程中，海溫高加上空氣比較弱，適合熱帶系統發展，可能來到中颱甚至強颱，強度發展可以期待。

官欣平說，颱風在接近菲律賓東方，方向會逐漸轉變為北上，往東北邊離開，直接侵台可能性低，外圍環流可能性同樣低，水氣不會抵達台灣。北上過程加強環境東風、北風分量，加上東北風影響，涼空氣會下來更多。未來一周北台灣涼爽，中南部很熱情況減緩。帶下來空氣屬於乾的空氣，對水情幫助不大。

至於最接近台灣時間，官欣平說還在觀察，比較接近要到下周日之後，強度增強也是下周日以後。明後天東部、東南部留意長浪，下周日後也會有長浪，只是區域也要再觀察。

至於未來一周天氣，官欣平說很單純，都是東北季風天氣型態，但可以分為兩波。第一波到周六，下周日到下周二是第二波。第一波受到華南雲系進來影響，偏潮濕，斷續有水氣，因為有華南雲系移入，不定時雲量偏多，桃園以北有短暫雨，到周六水氣才減少，屆時東半部跟西半部山區就沒下雨，陰天多雲為主。下周日後儘管有冷空氣，但偏乾，北台灣、宜蘭都沒有下雨，晴時多雲為主，僅花東跟恆春有雨。

官欣平說，東北季風對中南部沒有影響，仍是比較晴朗，高溫有28到30度，夜間清晨低溫20度，日夜溫差大。北部明天有小回溫，今天北部高溫21到23度，明天26度，陰天有下雨，沒有到很熱，後天又開始回到22到24度。低溫部分，周六前北部18度左右，下周日起受到輻射冷卻影響，可能下探16度。