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減量用藥省人工 無人機農噴雙證照500飛手待命

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣農業缺工嚴重，國內青農愈來愈多人投入無人機農噴行列，到今年3月份為止，全國擁有無人機農噴雙證照的農藥代噴人員已經超過500人，1年內成長近5倍。記者彭宣雅／攝影
台灣農業缺工嚴重，國內青農愈來愈多人投入無人機農噴行列，到今年3月份為止，全國擁有無人機農噴雙證照的農藥代噴人員已經超過500人，1年內成長近5倍。記者彭宣雅／攝影

台灣農業缺工嚴重，國內青農愈來愈多人投入無人機農噴行列，到今年3月份為止，全國擁有無人機農噴雙證照的農藥代噴人員已經超過500人，1年內成長近5倍。農委會推動國內無人機施藥評估與相關技術規範，農業藥物毒物試驗所進行3年水稻無人機施藥安全評估與化學農藥減量試驗，驗證20種水稻用藥可達到防治效果，其中9種以上農藥利用無人機減半施用即有良好防治效果。

藥毒所所長張瑞璋表示，無人機至今迅速發展，藥毒所與防檢局都有推廣無人機代噴課程，水稻的無人機已完成初步試驗成果，讓農噴無人機飛得更安全，現階段領有雙證的飛手有500人，完成法人登記者有135人，這些人才培訓，在北中南東，完成紮根，希望能應用新的科技幫助青農返鄉，農村代噴業未來能在農業發展寫下精彩一頁。除了人才培訓以外，水稻已驗證20種水稻用藥的評估確認的效果噴藥與地面用藥相當，其中9種用無人機噴，可以減半施藥。 為來也可以應用在大面積栽培作物上，如鳳梨、茶葉、玉米等等。

藥毒所表示，目前青農參加無人機專業代噴訓練，取得代噴技術人員證書，並同時參加民航局專業操作證測驗，取得遙控無人機專業操作證，加入農業法人團體並辦理登記，除可運用於自家農噴作業外，亦可為其他有需要農民服務，增加額外收入。

藥毒所說，近年來農噴飛手需求激增，無人機藥劑安全性評估與施藥技能提升成為管理首要之務。為確保病蟲害防治效果及農作物食用安全，無人機藥劑安全性評估包含藥效、藥害及農藥殘留等，藥毒所選擇大面積栽培主要作物水稻為試驗標的，除篩選水稻無人機適用藥劑及建立施用方法外，並進行農藥減量試驗，目前稻熱病防治藥劑減量使用即可達成良好防治效果。此外，由於無人機裝載重量有限，需要降低用水量並提高施用藥劑濃度，以水稻葉稻熱病用藥「護粒松」為例，無人機使用之稀釋倍數為20倍，一般地面施藥則為1000倍。專業飛手應具備正確施藥技能並遵循施藥準則（如風速小於3 m/s等重要規範），降低鄰田農藥飄散污染發生機會。

無人機施藥具有省工、省時、省水優勢，且可減少藥劑使用，兼顧環境友善效果。藥毒所表示，希望藉由專業代噴技術人員訓練，建立無人機安全施藥正確觀念，並養成精準施藥技術，使傳統人工施藥作業邁向智慧精準作業並減少農藥使用。

青農 稻熱病 民航局

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