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帛琉泡泡不再僅六家 觀光局：將開放其他旅行社參與

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台帛旅遊泡泡四月一日開航以來，買氣始終不佳，華航更是一連取消兩個去程航班。圖／報系資料照
台帛旅遊泡泡四月一日開航以來，買氣始終不佳，華航更是一連取消兩個去程航班。圖／報系資料照

台帛旅遊泡泡四月一日開航以來，買氣始終不佳，華航更是一連取消兩個去程航班。為避免旅遊泡泡真的變成泡沫，交通部觀光局今召集相關業者、帛琉觀光局代表等相關單位開會研議，會中決議，原本旅遊泡泡限定六家業者，如今將開放其他給綜合、甲種旅行業者參與，只要有興趣業者都可以和華航洽談機位。

根據現行規畫，台帛旅遊泡泡初期由華航執飛，四月一日首航，每周兩班，首波合作旅行社包含雄獅、巨大、KKday、大榮、五福、鳳凰等六家業者。

觀光局副局長林信任表示，原本華航限定六家旅行社，如今就是開放其他業者洽談，也希望藉此慢慢恢復旅遊市場狀況。

此外，林信任也提到，業者也有反映，很多會參加團體遊的國人不見得都很喜歡海上行程，希望可以多開放一些景點；帛琉方則允諾會開發新景點，其中又以出海以外的景點為主，包括文化景點等，好讓旅遊產品更豐富。

至於先前爆出的包船價格爭議，林信任說，帛琉方有提到會再和當地業者協調，反映台灣業者的意見。另也會針對旅遊泡泡執行情形，滾動檢討檢疫規定。

旅遊泡泡 華航 帛琉

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