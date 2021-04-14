即日起電信帳單可綁手機條碼 中獎直接匯入帳戶

雲端發票中獎機會高，今年7-8月期起又將新增800元獎，是小資族不可錯過的小確幸。電信帳單雖開立雲端發票，但過去無法綁定手機條條碼載具，沒辦法利用發票APP自動對領獎。為解決此一痛點，財政部結合攜手五大電信業者，提供綁定手機條碼載具服務，便利民眾儲存及管理電信帳單雲端發票。過去為領獎，帳單最多要保留半年，綁定手機條碼後中獎就會直接入帳，既方便又不怕與大獎擦身而過。

據統計，五大電信業者一年開立的消費者發票約 3.4 億張，占所有雲端發票的13.8%，占所有公用事業雲端發票的65.2％；近三期共開出3張千萬特別獎 、1張200萬元特獎及雲端發票專屬百萬元獎 7 張。

財政資訊中心主任張文熙表示，雲端發票中有近3成是使用手機條碼載具，搭配發票兌獎 APP，消費、管理發票及兌領獎很方便。在國內五大電信業者配合下，即日起電信帳單可綁定手機條碼，可將發票集中管理，自動對獎，主動通知，中獎直接匯入帳戶，也降低業者的客服及中獎通知的負擔，預計此新措施推出後，使用手機載具的占比可提高5％。

至於其他水、電及瓦斯等公用事業，何時也可提供綁定手機載具的服務？張文熙說，涉及層面和配合環節很多，若採會員制、有會員平台、或本來就有簡訊服務會較易推動，因此從電信業開始，未來希望其他公用事業也可導入。

五大電信業者的會員平台將提供民眾設定手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具的服務，電信業者也會透過帳單及簡訊引導用戶設定；如用戶尚未申請手機條碼載具，也會引導用戶連結至電子發票整合服務平台，一次完成申請和相關設定。

台灣之星代表說，雲端發票很容易中獎，尤其台灣之星是2014 年才加入的電信公司，數位化是DNA，數位服務短期難以看到效果，但隨客戶數上升但客服量卻下滑，且有使用APP的客戶滿意度明顯較高，顯示數位化效益很大。小小企業尚且如此，政府若推動數位化，效益更大。

亞太電信代表表示，電信帳單綁定手機條碼，貼近用戶使用習慣，可為客戶帶來便利。中華電信代表也表示，我國一年大約開立80億張發票，發票無紙化節能減碳效益大，未來中華電信將用簡訊引導客戶申請及綁定手機條碼，或用電子帳單引導客戶連結申請。

台灣大哥大代表指出，自2016年全面導入雲端發票後，已有26 位用戶成為百萬富翁。使用手機條碼載具去超商消費使用很方便，省紙也省時，未來門市、APP、客服等，都會努力推動帳單綁定手機條碼載具。遠傳電信代表指出，過去會計人員處理發票、紙本憑證是最大的夢魘，對地球也是傷害，遠傳全面導入雲端發票，也盡量無紙化。