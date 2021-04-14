影／健身工廠4億打造旗艦總部 員工專屬頂級健身房開箱

台灣第一家掛牌上市健身中心「健身工廠」發跡於高雄，在左營博愛四路斥資超過4億打造企業總部，今天舉行落成啟用，並為10層獨棟旗艦辦公室開箱，其中兩層是員工專屬頂級健身房，教練與代言人Akemi示範示範今夏最夯健身器材。健身工廠總經理陳尚文表示，2025年將達成全台80間場館的目標。

柏文健康事業行銷部副總經理蕭國信表示，企業總部呼應品牌信念「強國必先強身」，內部打造整整兩個樓層的健身房，採用專業頂級進口設備，提供健身工廠員工使用。員工們說，在這裡上班很幸福！

「健康產業要用健康的方式去做！」陳尚文表示，健身工廠的初衷是打造最好的健身品牌讓消費者選擇，也讓健身產業在台灣健康發展，希望提供台灣民眾最好的運動環境，健身工廠所有場館的設備都是精挑細選、採用最高規格器材，讓民眾在專業的健身設備、環境下，不僅鍛鍊身體，更享受運動帶來的幸福感。

蕭國信說，依行政院消費者保護處統計，健身中心消費糾紛申訴案件中，以教練課程過度推銷，或強迫購買過多教練課程後所衍生的相關問題為最大宗，健身工廠率業界之先，不僅將預收會籍款項交付信託，更將教練課程預收款項也一併交付銀行信託，設法將會員預繳高額課程費用所衍生的可能風險降到最低。

健身工廠並實施「會員購課上限制」，規定會員購買教練課時，每人最多可購買的堂數為36堂，且必須當課程數低於5堂時，才可再續約加購。而教練也須確實執行完課程才能拿到應得的酬勞，以制度引導教練用心為會員設計訓練課程，並積極幫助會員按計畫確實上課以達成訓練目標。