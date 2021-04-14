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女子臉腫脖子脹「高音唱不上去」 就醫檢查竟是肺癌上身

中央社 / 台南14日電
一名女子因臉腫脖子脹，唱歌時高音唱不上去而就診，醫師檢查竟發現女子肺臟有顆巨大腫瘤，壓迫上腔靜脈影響回流，確診是肺癌。示意圖／Ingimage
一名女子因臉腫脖子脹，唱歌時高音唱不上去而就診，醫師檢查竟發現女子肺臟有顆巨大腫瘤，壓迫上腔靜脈影響回流，確診是肺癌。示意圖／Ingimage

一名女子因臉腫脖子脹，唱歌時高音唱不上去而就診，醫師檢查竟發現女子肺臟有顆巨大腫瘤，壓迫上腔靜脈影響回流，確診是肺癌，目前女子正接受化療。

成大醫院病理部醫師尤鈺婷今天指出，這名女子自覺臉腫脖子脹後就診，醫師對她的甲狀腺、腎臟和胸部等進行影像檢查，發現女子皮下堆積許多黏液，可能是單純的皮膚疾病、或皮膚有液體堆積的系統性疾病。

不過，醫師最後尋獲女子有一顆巨大的肺腫瘤，壓迫上腔靜脈影響回流。再經腫瘤切片，確診是肺癌。

尤鈺婷表示，有些不同疾病的病理特徵可能類似，如果只單純以顯微鏡下看到的皮膚症狀，沒有臨床醫師的資訊，恐怕得不到正確答案。病理醫師和臨床醫師關係十分密切。臨床醫師取下檢體，由病理醫師判斷良惡性、腫瘤類別與分期、腫瘤是否拿乾淨等，病理科醫師的診斷會影響臨床治療方向，包括手術、電療和化療。

目前台灣男、女合計的癌症發生數前3名，分別是大腸癌、肺癌和乳癌，這三大疾病檢體占病理部很大的業務量，檢驗方式主要有細胞學（如胸腹水與子宮頸抹片）及病理切片（內視鏡或手術採檢）。

尤鈺婷表示，細胞學的大宗是子宮頸抹片，另有大腸癌病人的腹水、肺癌病人的胸水。病理切片則以內視鏡採樣胃腸瘜肉、潰瘍或癌症等占大宗。

醫師 肺癌

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