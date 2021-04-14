城市好旅宿評比出爐 高雄等4縣市特優、北市僅獲甲等

去年國旅大爆發，為了提升地方政府執行旅宿業管理成效，交通部觀光局去年10月至12月間辦理109年度各地方政府旅宿業管理績效評比考核業務，針對「消費者住宿安全及保障、非法旅宿掌握及稽查、合法旅宿管理及輔導」等三面向，邀請專家學者評比，其中六都之中，包括高雄市、台南市、桃園市及台中市等4直轄市獲特優，新北為優等，首都台北市卻只拿下甲等。

值得注意的是，台北市106年、107年、108年都是特優，不過109年卻僅拿下甲等，成績明顯退步。對此，觀光局長張錫聰強調，地方政府做得好，也感受到地方政府的努力，雖部分地方政府旅宿稽查成效略減，將持續要求考核績效未達甲等縣市限期提出改善措施，並持續輔導及督促其改善。

交通部觀光局表示， 惟考核區，間適逢新冠肺炎疫情，防疫工作也是為本年度考核重點，為保障安全旅客住宿安全，將持續督促各縣市政府落實非法旅宿管理與防疫工作並重，加強各項旅宿管理措施，以保障消費者權益。

觀光局表示，高雄市政府著重於活化老街、部落，輔導業者從違規到合法；㳯南市政府則加強提升民宿特色，並實地評鑑審查後由市長親自頒發民宿經營公約標章；桃園市政府力推自主管理，結合旅宿業公協會一同提升旅宿管理成效；台中市政府則強化稽查日租套房，並推動旅宿業低碳認證，與國際接軌等等，皆為本年度之亮點工作，也有效提升國內旅宿業者服務品質及強化管理成效。

觀光局說，109年度評比績優縣市(甲等以上)計有10縣市，雖部分地方政府旅宿稽查成效略減，未來觀光局將持續要求考核績效未達甲等之縣市限期提出改善措施，持續輔導及督促其改善，並藉由補助稽查經費、現場督導、法規研習、修法、定期公布各地方政府旅宿管理績效等措施，協助其克服旅宿業管理上之困境，由中央與地方用心共同把關，達到提升旅宿業品質，進而保障旅客權益及安全之目的。

根據觀光局評比公布：

特優：高雄市政府、台南市政府、桃園市政府、台中市政府。

優等：嘉義縣政府、台東縣政府、新北市政府、基隆市政府。

甲等：嘉義市政府、台北市政府。

乙等：苗栗縣政府、屏東縣政府、連江縣政府、澎湖縣政府、雲林縣政府。

丙等：金門縣政府、新竹市政府、彰化縣政府、花蓮縣政府：宜蘭縣政府、南投縣政府、新竹縣政府。