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空汙肺病有解！科技部發表藥用菌株

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
空汙日漸嚴重，台灣團隊全球首次發現能夠有效治療空汙造成的肺部發炎的菌種。（Photo by Global Panorama on flickr under CC2.0）
空汙日漸嚴重，台灣團隊全球首次發現能夠有效治療空汙造成的肺部發炎的菌種。（Photo by Global Panorama on flickr under CC2.0）

台灣團隊發現，腸道將影響肺部的慢性發炎，並能透過口服研究發現的「戈氏副擬桿菌（Pg MTS01）」，治療與預防因吸煙與PM2.5空汙造成的肺部慢性發炎，長庚大學教授賴信志說，Pg MTS01將朝藥用菌種發展，但因台灣目前沒有相關法規，正式上市恐怕還要一兩年。

腸道影響全身

腸道環境中的菌健康與否，會影響人的全身健康與心理，科技部生科司司長陳鴻震說，以往的「腸腦軸線」關聯使得微生物菌相對於宿主健康及疾病發展的影響備受關注。

腸道環境菌種失衡將影響免疫力，並與心臟、腸胃、腦部慢性發炎有密切關係，賴信志說，此為全球首次發現腸道菌相可影響肺部，且研究發現的次世代益生菌株「戈氏副擬桿菌」是專為藥用而開發的菌種，且其中的活性成分抗發炎脂多醣，可預防慢性阻塞性肺病（COPD）。

空汙相關慢性病有解

COPD起因於抽菸或空氣污染，是種肺部長期性的慢性發炎的病症，全球患病率相當高，並被WHO推估為2020年單一疾病致死率第3大死因，目前的藥物只能緩解症狀。賴信志說，COPD患者的肺因微小支氣管阻塞，會變得像「失去彈力的橡皮筋一樣」，導致二氧化碳堆積及呼吸困難。

研究發現，腸道中的Pg MTS01與COPD嚴重度有著負相關。因此，輔仁大學呼吸治療學系主任陸嘉真說，Pg MTS01可透過口服藥物增加，達到抗發炎及調節細胞活性的效果，但目前台灣尚無第二代益生菌的相關法律規範。

此外，Pg MTS01亦能改善飲食引起的肥胖、糖尿病、脂肪肝與代謝症候群，未來希望優先運用新藥開發上，並進一步預防及治療慢性發炎症狀。賴信志也提到，靈芝及冬蟲夏草等中藥有助於增加腸道內的PG MTS01。

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患者 輔仁大學 慢性病

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