電動輔助自行車可望「正名」 沒貼合格標章上路擬開罰

電動自行車交通事故頻傳，近年來死傷人數不斷攀升，也讓電動自行車管理問題備受各界關注。多位立委今上午在立法院交通委員會上提案，要求交通部儘速針對電動自行車納管、掛牌、強制投保，以保障用路人安全。

依照現行道交條例規定，電動自行車、電動輔助自行車應經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章後，才可以在道路上行駛，不過即便沒有黏貼合格標章就上路，也沒有任何罰則。

對此，立委何欣純表示，台灣使用電力驅動的代步工具越來越多，其中電動輔助自行車及電動自行車的數量更是呈現快速增長之趨勢，但因被列為「慢車類」，相關規範與限制相較於機車明顯寬鬆許多，進而衍生出許多交通問題。

何欣純表示，有鑑於電動輔助自行車及電動自行車時常有未經核准，擅自改裝車輛，變更車輛速度上限之情形，卻缺乏相應之罰則，恐影響道路安全。因此提案修法，要求明定電動自行車應辦理登記、領用、懸掛牌照，始得行駛道路等規定。另應投保強制汽車責任保險及規定未投保者，無法辦理登記、換照或發照事宜；另也明定電動輔助自行車未黏貼審驗合格標章處罰規定。

根據何欣純等立委提出的修法版本，電動輔助自行車若未黏貼審驗合格標章於道路 行駛者，處駕駛人新台幣600元以上至1200百元以下罰鍰，並禁止其行駛。

立委陳素月也提到，目前電動自行車、電動輔助自行車容易讓民眾混淆，呼籲交通部應該要正名，凡是有安裝踏板的電動輔助自行車，應該正名為「微型電動兩輪車」。

對此，交通部次長陳彥伯表示，電動車若掛牌確實管理比較容易，以現行來講，若要登記成電動輔助自行車，就需要長得像自行車，也就是有踏板；若是長得像機車，就不允許登記成電動輔助自行車。

交通部表示，目前修法方向會朝電動自行車掛牌、納保，電動輔助自行車則需張貼合格標章才可以上路，且若沒有張貼審議合格標章，不排除會開罰；至於罰鍰金額多少，還要再討論。

至於電動輔助自行車正名部分，交通部表示，會朝「微型電動兩輪車」的方向來研議。