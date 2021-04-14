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梅雨最新預測「遲到機會高」！ 5月少雨機率飆6成以上

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
有利梅雨開始的環境指標。圖／取自賈新興臉書
有利梅雨開始的環境指標。圖／取自賈新興臉書

梅雨要來了嗎？天氣風險公司總監賈新興說，最新預測顯示，有利梅雨發展環境「遲到機會高」，初步預計在5月11日到16日，有利環境則要到5月底。5月少雨機會6成以上，水情非常嚴峻。

賈新興在臉書表示，「整體有利梅雨開始的環境，似乎是遲到的機率高，初步研判5月11日到16日，可能有鋒面影響的機會，但似乎過得快。」

賈新興說，整個有利的環境要等到5月底至6月初左右。5月降雨少雨的機率高達6成以上，情勢真的非常地嚴峻，大家一起用力節水、省水。

賈新興說，如果梅雨真的不理想，就要撐到颱風季了。他舉2003至2004的乾旱為例，撐到7月初的敏督利颱風，受到颱風外圍環流及颱風北上期間引進的強烈西南氣流影響，東部和中南部地區連日豪雨造成嚴重災情，旱象才解除，但也帶來嚴重災情，「真的是一手抗旱、一手防汛。」

梅雨 颱風 抗旱

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