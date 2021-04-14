兒童用骨釘健保照市價全付 廠商嫌沒利潤拒供貨

一款用於治療兒童骨折的骨釘醫材，去年12月納入健保給付，健保署依照廠商賣給醫院的市價全額給付，價格甚至是澳洲、韓國的1.5倍以上，但廠商卻以沒利潤為由拒絕供貨。

近期有醫師在網路上發文指出，一款用於治療兒童長骨骨折的彈性髓內釘，去年12月納入健保給付後，醫材廠商卻以沒利潤為由不供貨；另有醫師質疑，這款骨釘在納入健保前，患者須自費新台幣1萬5000元，健保卻只打對折給付7000元，引來網友批評健保署惡意砍價。

實際上，這款彈性髓內釘早在2014年就研議納入健保給付，當時健保署蒐集國際資料，決議以國際最低價、韓國的支付價格4047元作為全額給付價格，但因醫材業者認為價格太低，不同意納入。

時隔4年後，健保署於2018年12月重啟討論，醫材業者也表達願意重新討論給付價格的意願。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組科長張淑雅接受中央社記者訪問時表示，彈性髓內釘主要用於治療兒童骨折，由於這款骨釘有彈性、可彎曲，在固定骨折部位的時候可以避免傷害生長板，在臨床使用有其必要性。

張淑雅說，根據國際間最新資料，這款骨釘在韓國健保給付價格為4497元、在澳洲健保給付4797元；全台39家公、私立醫院的採購價中位數為6500元，健保署考量浮動點值等因素，最後核定為7243元，等同以市售價格健保全額給付。

張淑雅指出，這款骨釘去年12月起納入健保給付，至今申報數量為52支，但給付後就接獲該廠商申覆，認為健保即便已依照公定價格給付，給付點數仍太低、沒有利潤，要求取消健保給付，甚至發文逕自宣布拒絕供貨。

她說，健保署多次聯繫廠商，希望提供佐證資料，說明因為外匯、關稅還是其他因素沒利潤，共同解決問題，但廠商僅不斷強調「沒利潤」，健保全額給付形同全民買單，健保署也不能任由廠商漫天喊價，所幸仍有其他同功能骨釘可正常供貨，患者不致無醫材可用。

醫改會執行長林雅惠受訪時表示，近期確實聽聞很多兒科醫師反應此事，健保署應了解究竟是給付價格不合理，還是有其他原因，或許可研議滾動式調整給付價格，並向醫界解釋事發經過；但她也強調，廠商既然能以此價格賣給醫院，為何納入健保給付就不敷成本，也應說明清楚，邀集各界再次討論，才能讓民眾享受到健保給付的美意。

該款爭議醫材為嬌生集團旗下企業產品，經記者去電詢問，業者表示，對此議題無法做出任何回應。