氣象專家：舒力基至少中颱不排除變強颱 預測路徑看這

今年第2號颱風舒力基，今天凌晨2時生成。天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書上表示，應該是個大而強的系統，至少中颱等級，不排除強颱。

根據氣象局最新觀測，颱風上午8時的中心位置在北緯 8.2 度，東經 137.4 度，以每小時7公里速度，向北北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。強度部分，則可能跨越強颱門檻。

吳聖宇說，今年第2號颱風舒力基，強度逐漸發展中，由於初始擾動就是一個頗大的系統，強度發展起來後，應該會是一個大而強的系統，強度至少上看中度颱風，甚至也不排除達到強颱門檻的機會。

吳聖宇說，目前的路徑預報資料看起來這個颱風對台灣天氣仍無影響，接近菲律賓東方海面後，大角度拋物線迴轉向東北遠離，這樣的路線反而會讓台灣附近維持一段時間的穩定天氣。

吳聖宇說，預估自19日起到22日左右，受颱風外圍偏乾的東北風以及沉降作用影響，各地天氣將會較為穩定，雖然山區有些零星的午後熱力降雨訊號，整體看起來沒有太明顯的降雨機會，23日之後風向開始轉東南風到偏南風，東半部才會有些地形降雨出現，西半部仍沒有明顯的降雨訊號，同樣是山區因為熱力作用，午後可能有些局部性的降雨機會。

吳聖宇說，至於今天一直到下周日這段期間，台灣附近大致都是受到東北季風的影響，華南也會有些雲層東移出來通過中部以北區域，可惜發展的都不好，桃園以北、大台北、基隆北海岸、東半部因為是迎風面，地形上堆積的水氣稍多一些，不時會有些局部性的短暫陣雨。

新竹以南到中部一帶有時雲量較多，但下雨機會不高，大致是多雲的天氣，只有山區可能有點零星的降雨，南部則都是比較晴朗的天氣型態。

吳聖宇說，今明兩天北台灣溫度較涼，尤其夜晚清晨低溫只有17至19度，仍是較有涼意的情況，周五之後溫度會有逐漸上升的趨勢，但是真的要比較熱起來可能要等到下周颱風離開之後，才有較明顯暖空氣北上的機會了。