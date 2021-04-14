影／「張鮭魚之夢」以特殊原因改回原名 3次機會用完

上月日式迴轉壽司店「台灣壽司郎」17、18日推出名字中有「鮭魚」兩字可享整桌免費吃到飽，引發全台改名潮，共有305人改名「鮭魚」相關名字，在台中就學的一名醫大生改為「張鮭魚之夢」，因曾自爆已改第3次無法再改了，相當後悔，引發關注。基隆戶政所今天證實，張生撐了21天，本月6日在基隆完成改為原名，並說「他一生改名的機會已經用完了」。

全台「鮭魚改名之亂」中，受到矚目的張姓大學生改為「張鮭魚之夢」，因為自爆已改第3次無法再改了，對此他曾表示後悔。但台中市民政局曾說明，他只改兩次還有一次機會。

基隆市中正戶政事務所主任吳曉慧今天說，張生4月6日在基隆的暖暖辦公室做改回原名的申請，且已完成，改名的理由是勾選「特殊原因」，戶所人員並告知，不能再改了，已改第三次。

她表示，人的一生只有3次改名的機會，這一次他把最後一次改名機會用完了，呼籲民眾要改名之前要慎重。民眾改名之前，戶政人員一定會告知還有幾次改名的機會。

吳曉慧說，依姓名條例第9條申請改名的原因有同時在一公民營事業機構、機關團體或學校服務等，姓名完全相當者；與三等親以內直系尊親屬名字完全相同；同時在一直轄市、縣市設立戶籍6個月以上，姓名完全相同；被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養；字義粗俗不雅；音譯過長；特殊原因；改名以3次為限。

據指出，張生的戶籍在北部某縣市，並不在基隆，他一共改了3名名字，第一次是他媽媽幫忙改名，第二次是改為「張鮭魚之夢」，第三次改回原名。