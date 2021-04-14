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職保新法修法 工傷協會籲提高職災保險給付

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
勞動部今天審查「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會在場外舉行記者會，呼籲調漲第16條職災保險費，將職災醫療保險放寬至終身給付，並採實支實付。記者潘乃欣／攝影
勞動部今天審查「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會在場外舉行記者會，呼籲調漲第16條職災保險費，將職災醫療保險放寬至終身給付，並採實支實付。記者潘乃欣／攝影

勞動部今天繼續審查「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會在場外舉行記者會，呼籲調漲第16條職災保險費，將職災醫療保險放寬至終身給付，並採實支實付。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，勞動部與立委都沒有徹底從RCA事件來檢討整體職災政策，以職災醫療為例，早年發病的會員未能留存醫療單據，勞保局也難以勾稽，即使打贏官司，罹癌員工仍要自掏腰包，或由健保支應醫療費用。

杜津珠說，第一批判賠名單中，共120多名罹癌會員，許多人在中年離開職場後發病，甚至有10％是超過65歲退休年齡發病，他們受現行職災醫療給付限制，在退保一年後就喪失請領資格。

杜津珠說，工傷協會2019年初協助兩名罹癌勞工將醫療單據正式發文送交勞動部，期待研擬補助辦法，但職安署3月回覆公文，以牽涉整體職災勞工權益為由，要他們等職災保險修法時再提，但本次職保新法草案也不見相關條文。

杜津珠引述健保給付癌症終身醫療費用數額，以每人100萬、二成會員罹癌比率來計算，8萬個曾在RCA投保的勞工，就花費160億元健保給付醫療費用，明明該由職災保險給付，卻以全民健保買單，難怪勞動部聲稱職災保險基金結餘208億元，可以不必調漲保費。

工傷協會專員賀光卍表示，職保基金之所以有結餘，是因為給付不足，加上職業病黑數的潛藏債務而來。結餘款至少應優先清償過去的職災債務，設計對既有黑數的調查、補救，大刀闊斧從新法給付規模來規畫費率，別重演「先求有、再求好，永遠好不了」，錯失改革良機。

RCA員工關懷協會前理事長劉荷雲表示，RCA勞工上百億的職災醫療只是冰山一角，職保新法應以打消過去職災案件的呆帳為底限。4月28日就是國際工殤日，端看職保新法能否以工殤案件為鑑，別再對職災勞工畫餅充飢。

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