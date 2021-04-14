「惟惟號」在大街出勤也跑入書內！台大醫院多多書助病童在想像中解憂

一走進台大兒童醫院，彷彿來到了兒童的美術館，牆上一件件大大小小的繽紛畫風，讓生病、受傷的孩子一時之間忘了傷。來苦中作樂一下吧！台大兒童醫院去(2020)年在新冠肺炎疫情嚴重之際，邀請台灣本土畫家孫心瑜，透過畫筆帶孩子和家長認識不「醫」樣的兒童醫院。

生病受傷的孩子，對醫院的想像會是什麼？一本多多書或許能讓兒童轉移對病痛的注意力，減輕就醫時的焦慮和緊張。全台第一本兒童醫院的多多書，在今(2021)年的兒童節出版了，由台大兒童健康基金會作為推手，為讀者開啟了對兒童醫院進一步的認識和想像。

護士阿姨「妳也在書本裡嗎？」

台大兒童基金會表示，剛開始是因為一名母親遠在瑞士的異鄉陪著小孩開刀，孩子在蘇黎世兒童醫院內看到的一本多多書，一時之間讓他忘記了急性盲腸炎的不適，進而發現醫院內的醫護人員，就是書本裡的角色人物，詢問來量血壓的護士阿姨，「妳也在書本裡嗎？」讓他們萌生「也想出一本自己的多多書」的想法。

圖為《台大兒童醫院多多書》新書分享會情形。飛行船文化提供

負責執畫筆的台灣本土畫家孫心瑜表示，《台大兒童醫院多多書》書中有許多透過真實故事的發想和彩蛋；像出現在書封和內容第一頁的「惟惟號」，背後就是一個女孩勇抗病魔的血淚故事，也是全台第一輛兒童專屬的加護型救護車，是女孩經由父母捐出募資的金錢，遺愛人間的真實故事。書中還有許多彩蛋，藏在細節內等待小小讀者們去發掘！

不只好玩，書裡面藉由各式各樣的「隱藏圖案」教兒童許多重要的衛教常識，也是兒童的最愛。繪本裡面有很多創作的巧思與角落，重現了兒童醫院的兒童友善設計，透過童趣的畫作，呈現出醫療過程中許多重要的細節。孫心瑜認為，這本書就像兒童的醫院導覽員一樣，帶領讀者走過各種可能會面臨的場景，進行一場場生動而有趣的衛教體驗。

台大兒童醫院。報系資料照／記者林俊良攝影 飛行船文化提供

全書共7大頁的精裝設計，利用源自德國多多書(wimmelbuch)無字、充滿想像力的呈現方式，讓孩童可以透過圖像認識醫院內的設備、環境、醫療行為，甚至醫護與病患間的互動，皆洋洋灑灑在書本中精緻呈現。書中將醫院當成遊樂園的概念，精準將醫師的縝密思路完美結合，將醫院幻化成海盜船、彩虹滑水道、雲霄飛車、摩天輪，跟旋轉木馬等等，重現醫療的精采場景之外，也讓孩子不再認為醫院就該是冷冰冰的場所。

台大兒童健康基金會表示，「台大兒童醫院的目標，不只是治好孩子身體的不舒服，更希望在痊癒過後心裡沒有傷痕」。在這棟建築物裡面，會努力讓每個生病的孩子重獲健康，同時擁有更多的笑聲和玩樂聲，讓兒童醫院成為快樂童年記憶的一部分。