不考慮改行當歌手嗎？30大網友熱議YouTuber單曲 最熱大贏家是他

YouTuber跨行當歌手啦!

是不是也開始覺得,串流音樂的排行榜中,多了許多平常在YouTube上可以見到的熟面孔呢?YouTuber「跨界」當歌手,儼然成為常態,不管是什麼頻道類型,都可以高歌一曲,成為一首首音樂作品,再怎樣獵奇都有粉絲會買單,成為網路世代的新興現象。

在這個世代裡不需要很會唱,只要有資源、有創意、有粉絲、有Auto Tune(自動調音),你就是一名歌手,台灣2020有許多YouTuber都交出音樂作品,各大串流平台、YouTube作為管道發行,甚至還有實體專輯。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查2020之後發行近百首的YouTuber音樂作品,誰所受到的關注更多呢?或許這些人會與你想的不一樣喔!

Image Soruce:Facebook/STR Network - 薩泰爾娛樂

關韶文

第28名〈一加一大於二〉with 焦凡凡

關韶文與焦凡凡一同推出專屬於「閨蜜」們的單曲〈一加一大於二〉,經常被開玩笑「不善歌藝」的關關,在宣傳的過程中受到許多大咖天后、天王們的加持與祝福,讓他在社群上有著不小的討論量,可以說是非常「勵志」的代表,新歌才剛上線沒有多久就有超過20萬的點閱率,讓這首歌後勢看漲。

延伸閱讀:娛樂記者躍升2020爆紅YouTuber!正能量代表「關韶文」合體朋友超圈粉

七月半

第24名〈林森北路〉/第25名〈一個暴走〉

集結YouTube圈的點閱王,七月半靠著蔡阿嘎、HowHow、廉傑克曼、蔡哥、馬叔叔打出知名號,在2020年發行了他們的第一張專輯《夜露死苦》,專輯中的各首單曲討論度頗為平均,不過其中〈林森北路〉與〈一個暴走〉討論度更高,遊子打拚與熱血的議題更能帶動粉絲們的共鳴,可以說是跨界相當成功的新一代樂團。

延伸閱讀:蔡阿嘎模仿畢書盡…網全按「倒讚」釣出本尊12字嗆爆!

木曜4超玩

第16名 阿部瑪利亞〈Shine Shine the night〉/第17名〈Bring you to life〉/第27名〈蛤歌〉with 陳芳語/第30名〈山山〉with 大淵 MUTA

木曜4超玩因為節目開了場演唱會,找來了許多歌手跨刀合作,開完演唱會也把這些歌曲集結成一張數位專輯,延續著演唱會的感動〈山山〉、〈蛤歌〉、〈Bring you to life〉等歌曲都受到粉絲們不少討論,其中阿部瑪利亞所演唱的〈Shine Shine the night〉近日在社群中引起許多討論,洗腦的歌曲與舞蹈讓她關注度大大提升。

展榮展瑞

第10名〈十分鐘的戀愛〉

「這群人」的雙胞胎兄弟團員展榮與展瑞,在音樂的道路上做了不少努力,除了發行新的歌曲,也在今年發行了翻唱的作品,重新演繹ASOS的經典歌曲〈十分鐘的戀愛〉,勾起了不少網友的回憶殺,同時也讓網友們看見了這首歌的新的樣貌,讓網友們感到十分特別。

延伸閱讀:這群人展瑞突刪光IG貼文!揭「重大改變」投震撼彈

鍾明軒

第9名〈當我說真話的時候我感到自由〉/第20名〈Ladies & Gentlemen〉

國際美人鍾明軒也在2020年交出了自己首張音樂作品《LADIES & GENTLEMEN》,找來陳珊妮來幫他製作專輯,其中兩首主打歌〈當我說真話的時候我感到自由〉、〈Ladies & Gentlemen〉都受到了不少討論,網友認為這兩首歌曲都相當符合鍾明軒的特色與性格,陳珊妮的編曲與製作也為他加分不少,且增加了不少話題性。

延伸閱讀:被罵垃圾、人妖 鍾明軒撿到砲開嗆:有種放棄國籍去中國

黃大謙

第8名〈媽的天兵〉/第18名〈你毀了我的 Leo 王〉/第21名〈想要離開你〉

話鋒犀利的YouTuber黃大謙,把這股犀利轉移到了音樂能量上面,以嘻哈歌手大衛黃之姿,連續發表了好幾首歌曲,且都受到了關注,每次發行都能造成話題,除了〈想要離開你〉、〈你毀了我的Leo王〉之外,最受討論的是他當兵回歸YouTube頻道第一次曝光的〈媽的天兵〉讓他再次受到關注,也奠定了他嘻哈歌手的奇幻道路。

延伸閱讀:壞嘴也能快嘴!黃大謙出EP打敗老王樂隊、ØZI攻佔排行榜

這群人

第4名〈做到死〉/第23名〈十年的我〉

YouTube訂閱數最高的台灣創作團體「這群人」為了紀念他們在2020年成軍滿十週年,他們發行了團體的EP《共同記憶體》,〈十年的我〉與〈做到死〉兩首歌都受到不少討論,其中〈做到死〉融合了他們經典影片主題「職業暴走」與「經典語錄」且在MV上下足功夫,因此引起更多的關注,也讓他們在YouTube史上寫下一頁新的紀錄。

延伸閱讀:你有開小鈴鐺嗎?全台最紅30大YouTuber驚人排行出爐

黃氏兄弟

第3名 瑋瑋〈室友〉/第6名 瑋瑋〈專家模式〉/第11名〈光 Light〉

黃氏兄弟其實這幾年來陸續發行了不少單曲,都獲得不錯的關注度與討論,單曲都是以瑋瑋為主要的演唱者,不過在最新的單曲〈光 Light〉中,是兩兄弟一同合唱,讓這首歌有著不錯的曝光與討論,〈專家模式〉與〈室友〉的討論度更高,其中〈室友〉更因為與愛莉莎莎合作MV,讓這首歌更有話題,因此矚目程度更高,來到30大單曲的前3名。

延伸閱讀:同婚完勝!多位藝人現身挺愛最大 阿妹爆哭「我們的彩虹完整了」

草爺

第2名〈兄弟你說〉ft.梅海強

第15名〈你聽我說〉

含羞草日記的草爺以歌手的身份發行了兩首單曲〈你聽我說〉及〈兄弟你說〉,除了受到不少YouTuber推薦,因此有著不少聲量之外,草爺原先就有一群死忠的粉絲,特別是有群講「義氣」的網友們,讓這兩首歌曲的關注度與討論度都大大的提升,夾帶著草爺自身的人氣,加乘效果讓他的單曲〈兄弟你說〉熱門程度僅次於冠軍呢!



延伸閱讀:為何8+9類國片這麼夯?《角頭-浪流連》票房亮眼 三大原因抓住觀眾眼球

曾博恩

第1名〈TAIWAN〉/第5名〈早餐店阿姨〉ft.?te/第7名〈我怕練太壯〉/第13名〈保持胎哥〉ft. 呂士軒/第14名〈阿媽我真的吃飽了〉with 喬瑟夫/第22名〈人生外掛〉

這落落長的歌單,只要出單曲就有話題,博恩在夜夜秀之後發行了一連串的歌曲MV,透過歌曲針砭時事、社會現象,更與音樂圈的人有不少合作,最火紅的單曲莫過於與劉樂妍的〈CHINA〉對抗的〈TAIWAN〉了,激起了不少網友的愛國心,讓這首歌既有話題又有關注度,是最受網友歡迎的YouTuber演唱單曲。

延伸閱讀:聲量碾壓劉樂妍近5倍!博恩《TAIWAN》3大點完勝原版

【網路溫度計調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供,分析時間範圍為2020年04月11日至2021年04月09日,共一年。YouTube點閱數統計截至2021/04/09止。

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『2020後YouTuber發行單曲』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」