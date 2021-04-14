不考慮改行當歌手嗎？30大網友熱議YouTuber單曲 最熱大贏家是他

YouTuber跨行當歌手啦！

是不是也開始覺得，串流音樂的排行榜中，多了許多平常在YouTube上可以見到的熟面孔呢？YouTuber「跨界」當歌手，儼然成為常態，不管是什麼頻道類型，都可以高歌一曲，成為一首首音樂作品，再怎樣獵奇都有粉絲會買單，成為網路世代的新興現象。

在這個世代裡不需要很會唱，只要有資源、有創意、有粉絲、有Auto Tune（自動調音），你就是一名歌手，台灣2020有許多YouTuber都交出音樂作品，各大串流平台、YouTube作為管道發行，甚至還有實體專輯。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查2020之後發行近百首的YouTuber音樂作品，誰所受到的關注更多呢？或許這些人會與你想的不一樣喔！

Image Soruce：Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂

關韶文

第28名〈一加一大於二〉with 焦凡凡

關韶文與焦凡凡一同推出專屬於「閨蜜」們的單曲〈一加一大於二〉，經常被開玩笑「不善歌藝」的關關，在宣傳的過程中受到許多大咖天后、天王們的加持與祝福，讓他在社群上有著不小的討論量，可以說是非常「勵志」的代表，新歌才剛上線沒有多久就有超過20萬的點閱率，讓這首歌後勢看漲。

延伸閱讀：娛樂記者躍升2020爆紅YouTuber！正能量代表「關韶文」合體朋友超圈粉

七月半

第24名〈林森北路〉／第25名〈一個暴走〉

集結YouTube圈的點閱王，七月半靠著蔡阿嘎、HowHow、廉傑克曼、蔡哥、馬叔叔打出知名號，在2020年發行了他們的第一張專輯《夜露死苦》，專輯中的各首單曲討論度頗為平均，不過其中〈林森北路〉與〈一個暴走〉討論度更高，遊子打拚與熱血的議題更能帶動粉絲們的共鳴，可以說是跨界相當成功的新一代樂團。

延伸閱讀：蔡阿嘎模仿畢書盡…網全按「倒讚」釣出本尊12字嗆爆！

木曜4超玩

第16名 阿部瑪利亞〈Shine Shine the night〉／第17名〈Bring you to life〉／第27名〈蛤歌〉with 陳芳語／第30名〈山山〉with 大淵 MUTA

木曜4超玩因為節目開了場演唱會，找來了許多歌手跨刀合作，開完演唱會也把這些歌曲集結成一張數位專輯，延續著演唱會的感動〈山山〉、〈蛤歌〉、〈Bring you to life〉等歌曲都受到粉絲們不少討論，其中阿部瑪利亞所演唱的〈Shine Shine the night〉近日在社群中引起許多討論，洗腦的歌曲與舞蹈讓她關注度大大提升。

展榮展瑞

第10名〈十分鐘的戀愛〉

「這群人」的雙胞胎兄弟團員展榮與展瑞，在音樂的道路上做了不少努力，除了發行新的歌曲，也在今年發行了翻唱的作品，重新演繹ASOS的經典歌曲〈十分鐘的戀愛〉，勾起了不少網友的回憶殺，同時也讓網友們看見了這首歌的新的樣貌，讓網友們感到十分特別。

延伸閱讀：這群人展瑞突刪光IG貼文！揭「重大改變」投震撼彈

鍾明軒

第9名〈當我說真話的時候我感到自由〉／第20名〈Ladies & Gentlemen〉

國際美人鍾明軒也在2020年交出了自己首張音樂作品《LADIES & GENTLEMEN》，找來陳珊妮來幫他製作專輯，其中兩首主打歌〈當我說真話的時候我感到自由〉、〈Ladies & Gentlemen〉都受到了不少討論，網友認為這兩首歌曲都相當符合鍾明軒的特色與性格，陳珊妮的編曲與製作也為他加分不少，且增加了不少話題性。

延伸閱讀：被罵垃圾、人妖 鍾明軒撿到砲開嗆：有種放棄國籍去中國

黃大謙

第8名〈媽的天兵〉／第18名〈你毀了我的 Leo 王〉／第21名〈想要離開你〉

話鋒犀利的YouTuber黃大謙，把這股犀利轉移到了音樂能量上面，以嘻哈歌手大衛黃之姿，連續發表了好幾首歌曲，且都受到了關注，每次發行都能造成話題，除了〈想要離開你〉、〈你毀了我的Leo王〉之外，最受討論的是他當兵回歸YouTube頻道第一次曝光的〈媽的天兵〉讓他再次受到關注，也奠定了他嘻哈歌手的奇幻道路。

延伸閱讀：壞嘴也能快嘴！黃大謙出EP打敗老王樂隊、ØZI攻佔排行榜

這群人

第4名〈做到死〉／第23名〈十年的我〉

YouTube訂閱數最高的台灣創作團體「這群人」為了紀念他們在2020年成軍滿十週年，他們發行了團體的EP《共同記憶體》，〈十年的我〉與〈做到死〉兩首歌都受到不少討論，其中〈做到死〉融合了他們經典影片主題「職業暴走」與「經典語錄」且在MV上下足功夫，因此引起更多的關注，也讓他們在YouTube史上寫下一頁新的紀錄。

延伸閱讀：你有開小鈴鐺嗎？全台最紅30大YouTuber驚人排行出爐

黃氏兄弟

第3名 瑋瑋〈室友〉／第6名 瑋瑋〈專家模式〉／第11名〈光 Light〉

黃氏兄弟其實這幾年來陸續發行了不少單曲，都獲得不錯的關注度與討論，單曲都是以瑋瑋為主要的演唱者，不過在最新的單曲〈光 Light〉中，是兩兄弟一同合唱，讓這首歌有著不錯的曝光與討論，〈專家模式〉與〈室友〉的討論度更高，其中〈室友〉更因為與愛莉莎莎合作MV，讓這首歌更有話題，因此矚目程度更高，來到30大單曲的前3名。

延伸閱讀：同婚完勝！多位藝人現身挺愛最大 阿妹爆哭「我們的彩虹完整了」

草爺

第2名〈兄弟你說〉ft.梅海強

第15名〈你聽我說〉

含羞草日記的草爺以歌手的身份發行了兩首單曲〈你聽我說〉及〈兄弟你說〉，除了受到不少YouTuber推薦，因此有著不少聲量之外，草爺原先就有一群死忠的粉絲，特別是有群講「義氣」的網友們，讓這兩首歌曲的關注度與討論度都大大的提升，夾帶著草爺自身的人氣，加乘效果讓他的單曲〈兄弟你說〉熱門程度僅次於冠軍呢！



延伸閱讀：為何8+9類國片這麼夯？《角頭－浪流連》票房亮眼 三大原因抓住觀眾眼球

曾博恩

第1名〈TAIWAN〉／第5名〈早餐店阿姨〉ft.?te／第7名〈我怕練太壯〉／第13名〈保持胎哥〉ft. 呂士軒／第14名〈阿媽我真的吃飽了〉with 喬瑟夫／第22名〈人生外掛〉

這落落長的歌單，只要出單曲就有話題，博恩在夜夜秀之後發行了一連串的歌曲MV，透過歌曲針砭時事、社會現象，更與音樂圈的人有不少合作，最火紅的單曲莫過於與劉樂妍的〈CHINA〉對抗的〈TAIWAN〉了，激起了不少網友的愛國心，讓這首歌既有話題又有關注度，是最受網友歡迎的YouTuber演唱單曲。

延伸閱讀：聲量碾壓劉樂妍近5倍！博恩《TAIWAN》3大點完勝原版

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月11日至2021年04月09日，共一年。YouTube點閱數統計截至2021/04/09止。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020後YouTuber發行單曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」