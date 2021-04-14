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防泌尿道感染 中醫建議飲食避燥熱、2小時解尿一次

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣表示，女性比男性容易發生泌尿道感染，她建議少吃燥熱食。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣表示，女性比男性容易發生泌尿道感染，她建議少吃燥熱食。記者游振昇／攝影

女性的泌尿道感染常見，一生至少都會遇到一次，因先天尿道較男性短、且距離陰道與肛門口較近的因素，細菌在某些情況下較容易發生伺機性感染，比男性容易產生這類的疾病；該如何預防或者避免再復發？中醫師陳暐棣指出，飲食方面需甘淡平和，調味以鹽為主，減少如辣椒、胡椒、蔥薑蒜等，調味過多過重之食物。烹調食物的方式也需注意，避免燥熱食物，如烤、炸等。

常見泌尿道感染時的症狀有下腹部疼痛、頻尿伴隨色深量少，且解尿酸、澀或痛，甚至血尿的發生，光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣從中醫角度，告訴女性朋友們如何預防泌尿道感染，和避免再復發。

容易引發泌尿道感染的四大因素，包含攝水量不足，解尿時間間隔太長、水分攝取不夠再加上憋尿習慣，衛生習慣不佳也是主因，例如經期時使用護墊及衛生棉，應頻繁更換棉墊可減少細菌的滋生。而解尿後清潔時，應由前往後的方向擦拭，才能降低泌尿道感染的發生。

頻繁的房事運動，容易將男性龜頭與女性外陰部及會陰部分細菌帶到尿道口附近，又因精液本身會影響陰道內的酸鹼值，進而破壞原本有保護力的弱酸性環境，較會導致膀胱炎及尿道炎頻繁發生，她建議性行為前後，都應該要排空膀胱及男女雙方皆須清潔下體，以降低感染發生。

陳暐棣表示，從中醫的角度看上述因素，泌尿道感染其致病原因常虛實夾雜，如：1、濕熱蘊結：（1）因多食辛熱肥甘的食物，或飲酒過多，產生濕熱體質，影響膀胱。（2）因會陰部清潔不當，導致病原體侵襲。（3）勞心過度心營暗耗，心火亢盛；2、脾腎虧虛：（1）反覆感染者，逐漸耗傷正氣。（2.）先天稟賦不足，或年邁、久病導致體質虛弱；（3）工作過勞、縱慾過度。3、肝鬱氣滯：情志失和，勞心傷神操煩過多者。

泌尿道感染該如何預防或者避免再復發？中醫師陳暐棣指出，飲食方面需甘淡平和，調味以鹽為主，減少如辣椒、胡椒、蔥薑蒜等，調味過多過重之食物。烹調食物的方式也需注意，避免燥熱食物，如烤、炸等。

坊間販賣的堅果、果乾等這一類的食物，因富含油脂或高糖分，為了食物保存的安全考量，都需要長時間經過乾燥、烘烤，也需歸類在燥熱食物中，這是常被忽略的重點。

陳暐棣強調，養成兩個小時解尿一次的習慣也很重要，適當攝取水分，使尿液的顏色在每次解尿都能夠呈現淡淡的黃色，而非深黃色的濃尿。女性在月經期時，不論經血量多或少，都需要養成2到3小時換一次衛生用品的習慣，因為血液是細菌最好的溫床。而貼身衣物需確實太陽曝曬乾燥且定期汰換，減少衣物表面病原菌的增生與滯留。

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