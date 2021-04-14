東北風襲北東到周五有雨 吳德榮：舒力基颱風無助旱象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今年第2號颱風「舒力基」今天凌晨生成，不過對台無影響，也無助紓解中南部旱象。此波東北風影響到周五，北部、東半部有雨。

吳德榮說，今晨2時位於菲律賓東方海面，原熱帶低壓已發展為「輕颱」，中央氣象局將其命名為舒力基。

吳德榮說，最新美國系集模式及歐洲系集模式所有模擬路徑及中央氣象局路徑潛勢預測圖皆顯示，舒力基前5天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，5天後逐漸受到西風的導引，而向東北大迴轉、漸行漸遠。對台無威脅，也無紓解旱象的可能，反帶來穩定的大氣。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，中部以北雲量增多；降水回波大多在大台北東側、台灣東半部，伴隨局部降雨。東北風僅帶來微弱冷空氣，北台灣氣溫正逐漸緩降。

吳德榮說，今晨截至5時本島平地最低氣溫出現在新北石門區16.4度；其他各地區最低氣溫因少了輻射冷卻，反較昨晨明顯回升。中部（台中清水區）19.5度，南部（台南六甲區）21.6度，東部（宜蘭三星鄉）20.1度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周五東北風影響，北部及東半部有局部短暫雨；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，今日北台轉涼，其他地區高溫略降、低溫反升；各地區氣溫北部16至21度，中部19至29度，南部21至32度，東部18至28度。明後天各地氣溫略回升。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周二水氣漸乾、各地多雲時晴，中南部山區午後偶有零星短暫雨的機率。白天北台舒適中南部微熱，早晚各地皆偏涼。