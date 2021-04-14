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舒力基颱風凌晨生成！ 恐成中颱 最接近台灣時間曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
颱風生成。圖／氣象局
颱風生成。圖／氣象局

颱風生成了！中央氣象局說，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天上凌晨2時增強為今年第2號颱風，對台灣無直接影響。不過氣象局說，他的強度有可能來到中颱等級。最接近台灣時間是下周日、一。

氣象局資料顯示，今天凌晨2時，颱風的中心位置在北緯 8.0 度，東經 137.5 度，以每小時3公里速度，向北北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

氣象局說，舒力基不會直接影響台灣，反而會使水氣減少。最接近時刻在下周日到下周一，屆時將在菲律賓正東方海面北轉。強度部分，有機會來到中度颱風，強烈颱風則還要觀察。

颱風 氣象局 天氣動態

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