新版藝FUN券來了！加入會員享文博會最高350元優惠

新版藝FUN券來了！文化部宣布，已完成第一階段「藝FUN NEXT」藝文專屬服務平台升級，只要成為「藝FUN NEXT」會員，無論新、舊會員，即可立即獲得本周五開幕的2021台灣文博會「每筆消費超過600元可折50元」的優惠券共7張，享有6張用於展會期間的實體攤位（每筆消費限用1張）、1張用於文博會線上「Get Buy」專區使用的專屬優惠。

文化部表示，去年因應疫情後振興所發行的數位及紙本藝FUN券，獲得高達9成7民眾使用率。為延續藝文消費熱潮，提供全民更多藝文消費資訊及專屬優惠，文化部升級藝FUN券平台，推出「藝FUN NEXT」藝文專屬平台，在1月份平臺完成升級前，率先開放曾註冊數位藝FUN券的民眾直接加入，短短1個月就募集逾10萬名會員。

文化部表示，即起開放全民註冊加入「藝FUN NEXT」會員，並搭配首波合作活動「2021台灣文博會」提供會員優惠，無論新、舊會員，只要至手機應用程式商店下載最新「藝FUN NEXT」APP，舊會員登入、新會員註冊成功後登入，即可於「藝FUN NEXT」APP獲得6張用於文博會實體攤位，以及1張文博會線上「Get Buy」專區使用，每筆消費超過600元可折抵50元的優惠券，讓所有藝文愛好者，立即享有「文博會購物最高可省350元」的優惠好康。

文化部表示，6張實體攤位專用優惠券，可於4月16至25日在華山1914文創園區工藝館、4月21至25日在松山文創園區及花博公園爭豔館，3大展區近200個標示有「藝FUN NEXT合作店家」的攤位，每筆消費超過600元出示APP內優惠QR-Code，可使用1張優惠券折抵50元。線上專區優惠券則可於即日起至5月11日期間，在文博會線上「Get Buy」專區，單筆消費滿600元，於結帳時輸入兌換碼折抵50元。此外，另有多個合作店家提供會員限定加碼優惠兌換券的好康。

文化部指出，後續「藝FUN NEXT」也將永續經營，成為我國藝文資訊匯集最大入口平台，包含全國藝文店家、藝文活動、藝文場館資訊及會員專屬優惠活動等，鼓勵民眾參與藝文活動及消費，共同促進藝文產業永續發展。

●文化部藝FUN NEXT專區：https://www.moc.gov.tw/webarticle_121319.html