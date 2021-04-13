變天了！鋒面挾冷空氣接力襲高溫掉10度 降雨熱區看這裡

變天了！中央氣象局說，傍晚開始鋒面通過、東北季風增強，到明天北部、東半部、中南部山區跟屏東都有局部短暫雨。今年第2號颱風舒力基則最快明天形成，不過對中南部水情沒有幫助。

氣象預報員林定宜說，目前已經開始變天，白天台北有30度，現在21度左右，北部、東北部也開始下雨，晚上到明天鋒面通過、東北季風增強，加上華南雲系，北部、東半部、中南部山區和屏東，有局部短暫雨。

林定宜說，明天溫度降幅明顯，北部、東北部從今天高溫30度，明天白天20度不到，有10度左右降幅。

林定宜說，未來一周都是類似東北季風天氣型態，周五前水氣多，除了北部、東半部，中南部山區都有水氣，周五後水氣減少。下周日又有另一波東北季風增強，一直影響到周二，但是是比較乾的東北風，只剩花東跟中南部山區有局部短暫雨，連北部也不太會下雨。

至於颱風狀況，林定宜說，今天上午8時菲律賓東方海面形成熱帶性低氣壓，下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2460公里海面上，向西北西進行，時速6公里，未來偏北進行，接著轉東北，很遠就轉走。最快明天形成今年第2號颱風舒力基，但沒有直接影響，也不會發海上颱風警報。

至於颱風跟降雨有助於水情？林定宜說，雖然周五前有些華南中層雲系移到台灣上空，但中層雲的下雨屬於局部短暫雨，雲飄過山區偶爾會有短暫雨，但量不太大，幫助也不大。充沛的水氣要等梅雨季，或是西南季風起來。

颱風的話，林定宜說因為中南部屬於背風面，水氣會被擋住，如果颱風太遠的話，東北風反而會增強，會把北邊乾空氣帶下來，就不太會下雨。