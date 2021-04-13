防愛滋用吃的 疾管署提供3族群公費藥物

俗稱「吃的保險套」的愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）已是國際公認預防愛滋的重要方法，疾管署今天宣布，即日起提供愛滋感染者的配偶、伴侶以及35歲以下年輕族群公費藥物。

根據衛生福利部疾病管制署統計，去年全台愛滋新通報感染人數為1391人，以35歲以下族群占66%為主，多達90%感染危險因子為不安全性行為。

考量年輕族群、感染者配偶或伴侶具有較高的感染風險，疾管署今天下午召開記者會，宣布與全國37家醫療院所合作，推動「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）計畫」，即日起提供愛滋感染者的配偶、伴侶以及35歲以下年輕族群公費藥物。

疾管署副署長羅一鈞表示，暴露愛滋病毒「前」預防性投藥（Pre-exposure prophylaxis，簡稱PrEP）是國際上認可，能有效預防感染愛滋病毒的方法，民眾在暴露於感染愛滋病毒風險前，可以透過服用藥物讓體內有足夠的藥物濃度預防愛滋病毒感染。

羅一鈞說，即日起將提供感染者女性配偶或伴侶每月最多30顆PrEP公費藥品、感染者男性配偶或伴侶及35歲（含）以下年輕族群最多每3個月20顆PrEP公費藥品並補助醫院免收愛滋病毒檢驗費、藥事服務費等，降低使用者經濟上的障礙及感染風險。

他指出，這次計畫預計收案1500人，預估可以發揮「8倍的槓桿效應」，有效減少46人感染、節省下的藥費支出相當可觀。

成功大學醫學院附設醫院感染科醫師李佳雯表示，PrEP用法男女有別，男生可以事件型吃法，女生受限於生理須每天按時服藥；初期使用者可能出現腸胃道不適，但會漸漸適應，唯獨年長者用藥後可能影響腎指數及骨質密度，但對年輕族群影響不大，呼籲定期回診抽血檢驗。

羅一鈞也提醒，PrEP保護效果可達90%以上，但因並非100%且無法預防其他性病，仍須搭配使用保險套，以達到最大防護效果，有需求的民眾可至疾管署網站PrEP專區（https://reurl.cc/GdlWmZ）查詢。