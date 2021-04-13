報稅季將至 健保署授4招輕鬆查健保費金額

5月報稅季將至，健保署今天提醒，民眾申報個人綜所稅時若採列舉扣除額，109年度健保費、補充保費可全額扣除，另可利用官網、APP、臨櫃、超商查詢繳費金額。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿宣布此消息，健保署財務組科長張菊枝表示，民眾在申報綜合所得稅時，若採列舉扣除額方式計算，一般保險及商業保險均有新台幣2萬4000元的保險費扣除額上限限制。

張菊枝表示，民眾除了可向投保的公司行號或所屬職業工會（漁、農會）查詢109年度健保費繳費金額，及向各扣繳補充保險費的單位查詢補充保險費扣費金額外，另可透過健保署網站、全民健保行動快易通APP、健保署分區業務組、超商多媒體資訊工作站等4種管道查詢。

張菊枝說，想透過健保署網站查詢的民眾，可至健保署官網（https://www.nhi.gov.tw）點選「網路櫃檯」、「承保網路櫃檯」、「一般民眾」、「個人健保資料網路服務作業」、「各類證明申請及列印作業」、「保險費證明線上列印作業」，以自然人憑證或完成註冊的健保卡，進行查詢或下載。

張菊枝指出，使用「全民健保行動快易通APP」的民眾只要點選「健保櫃檯」、「證明文件」，申請將「保費繳納證明」寄送指定的電子郵件信箱即可查詢。

不想利用網路的民眾，也可至加保的鄉（鎮、市、區）公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室，攜帶個人身分證正本查詢。

另外，民眾也可至便利超商的多媒體資訊工作站，使用自然人憑證查詢或下載，如對查詢方式有疑問，可撥打健保署免付費諮詢專線（0800-030-598）。

張菊枝也提醒，民眾可於5月申報綜合所得稅期間，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡，透過綜合所得稅電子結算申報軟體或至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，查詢健保費繳納資料，就可進行網路報稅。