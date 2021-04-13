醫勞盟籲健保會一席給工會 醫改會支持並點出更大問題

第五屆健保會委員名單出爐，肩負著未來兩年肩負著近八千億健保總額協商、費率審議等重責大任。台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）今召開記者會，批評健保會委員遴選長年重複、缺乏監督機制，醫勞盟提案修法健全監督，並且要求衛福部重擬名單，至少給第一線醫療勞工一席。

今年首度獲選被保險人代表的台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊，支持應給予基層醫事勞工團體席次，應清楚區隔醫院老闆、醫管階層、第一線人員的代表。她也點出健保會最大的問題並非萬年委員，而是各團體內部難以落實內部溝通、缺乏由下而上的代表性，導致第一線醫療勞工團體的意見未受到重視。

醫勞盟理事曾家琳表示，醫勞盟參加過各種會議，都跟衛福部報告，表達醫療勞工團體有想參與健保會的決心，也希望健保會更公開透明，都只得到一句「你可以找一個委員帶你進去聽。」醫勞盟理事林秉鴻表示，醫療品質的關鍵是人，新藥和新器材是其次，希望健保會裡面有「醫療服務提供者的勞方代表」的聲音，已經至少兩屆以上都跟衛福部反映，結果還是一席都沒有，「我們非常不滿意，至少給我們一席進去。」

麻醉產業工會理事長、醫勞盟前理事長儲寧瑋表示，健保會的醫療服務提供者，現在幾乎都是醫院協會和院長層級，「是資方，沒有第一線勞工進入健保會，血汗勞工的情況是沒有辦法改變的。」醫勞盟強烈呼籲健保會一定要納入第一線勞工，現在正在籌備跨領域的醫療人員「總工會」，希望至少要有總工會代表進入健保會。

曾家琳表示，健保是全民強制納保，由政府預算依法負擔三分之一，已是「税」的概念，應學習公醫制的英國，將醫療預算比照國家預算，在立法院執行監督。醫勞盟也呼籲修改健保法第五條，要求健保會應開放旁聽和媒體採訪、要求委員名單應經過行政院院長提名、立法院同意後任命。其名額、產生方式、議事規則、代表利益等自我揭露，都要送交立院審理，委員也要比照立委進行財產申報。儲寧瑋表示，健保會網頁上依法設置關的「委員及相關人員利益自我揭露資訊」頁面是空白的，並未揭露。

台灣醫療改革基金會董事長、台灣大學社工系教授劉淑瓊表示，支持基層第一線醫事服務提供人員聲音進入健保會、醫療財團法人的董事會，不過她分析，健保會的問題不在萬年委員。要參與健保會必須敢講話、有一定專業性、需要有好的幕僚團隊進行法律、統計、論述上的研究和轉化，這種高門檻，對於付費者代表而言是更辛苦，需要更努力的。

劉淑瓊表示，健保會的設計是採取「德國組合主義」的概念，每個團體都需要具備由下而上推選的機制，理論上代表參加的人到健保會裡的發言，都應該要有內部的民主程序做支持，不是自己想說什麼就說什麼。台灣健保會的制度理想很好，但是現實很貧乏，代表者是否真的能代表其團體？這是很可議的地方，這也是為什麼基層第一線醫事服務提供人員的聲音始終沒有被聽見。