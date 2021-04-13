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草療、彰醫跨院合作 行動駐點照護藥癮「肝」苦人
C型肝炎是全球重要的公衛問題，其中濫用注射藥物者名列感染高風險群，衛福部草屯療養院整合藥癮醫療示範中心和彰化醫院跨院合作，以行動駐點方式針對藥癮美沙冬維持療法患者進行C肝檢測與治療，協助該族群患者得到最佳照護。
草屯療養院指出，全世界約有1億8千萬人受到C型肝炎病毒感染，是全球重要的公共衛生問題，而台灣台灣C型肝炎抗體（Anti-HCV）陽性率約在4.4%，不僅高於全球平均，甚至在亞洲中是屬於較高的盛行率，C型肝炎問題不容輕忽。
而C型肝炎感染途徑主要經由輸血、血液透析或濫用注射藥物，而在罹病急性期後，85%以上會變成慢性、20%會轉變為肝硬化，甚至造成肝癌，所以C型肝炎也是B型肝炎和酒精性肝炎之外，造成慢性肝病與肝癌死亡主因。
彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超說，根據肝病防治基金會資料顯示，台灣約20萬C肝患者不知自己感染，要找出感染者得透過對疾病瞭解及篩檢才能進一步治療，政府也放寬C肝口服新藥給付條件，確認感染慢性C肝均可成為給藥對象。
草療醫師黃介良更表示，靜脈注射藥癮者為感染C型肝炎高風險族群之一，該院伍美馨醫師曾以4年基期，分析773位美沙冬療法的海洛因依賴者，其中Anti-HCV陽性者高達90.8％。
經進一步分析感染可能原因發現，海洛因使用越久、有犯罪紀錄史、人類免疫缺乏病毒感染者、曾共享注射針具者皆顯著與C型肝炎感染有關；草療因此與彰化醫院合作，行動駐點到院區內為藥癮美沙冬維持療法患者進行C肝檢測與治療。
草療院長藍祚鴻說，草療院雖為精神專科醫院，但除精神照護，更重視慢性精神患者健康，因此與彰醫合作到院對醫院美沙冬維持療法患者進行C肝篩檢及腹部超音波檢查，有效提高醫院C型肝炎患者治療便利性，成效也相當好。
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