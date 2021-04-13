文旦產區微噴灌設施取代傳統淹灌 農改場：省水高達75%

台灣文旦產區果園平地多以淹灌方式灌溉，要耗費大量水源；水情吃緊，台南區農業改良場實驗發現果園如果改用微噴灌設施，可節省高達75%的用水量。為推廣節水灌溉，農改場今天在下營區「曾士展農友果園」舉辦「文旦花期水分管理及節水灌溉示範觀摩會」，鼓勵農民使用。16日將到雲林縣斗六市「陳萬生班長果園」舉辦，歡迎農友參加。

台南農改場表示，雲嘉南轄區文旦栽培多位於平地果園，雖水源取得暫時無虞，但農友栽培灌溉多採淹灌方式為主，耗水量相當大，不僅浪費大量水資源，也造成泥濘與無法巡田。每年2至4月是文旦需水主要的關鍵時期，正值植株抽梢、開花及生理落果的階段，如水分不足會延遲抽梢、開花，且會加劇生理落果量。

文旦示範場域利用微噴灌方式，於立春(2月4日)時開始進行灌溉，2月上、中旬植株芽體開始萌動，3月上、中旬進入盛花期，3月中、下旬進入謝花期，在植株根域有效範圍，適時、適量的灌溉，除抽梢、花期較一致及便於田間管理，並較慣行淹灌方式節省約75%的用水量，經由農友實務經驗分享，讓與會者能瞭解實際操作及節水灌溉好處。