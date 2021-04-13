帛琉指旅遊泡泡買氣差是台灣團費高 旅行社氣炸

台帛旅遊泡泡4月1日首航，但除了首發團外，其他團叫好不叫座，今天甚至傳出華航取消4月14日和17日飛往帛琉航班。未料帛琉因為買氣差，就直指是台灣旅行社故意把機票價位提高，導致團費過高，對此，旅行社怒批，「團費高都是帛琉方亂訂價害的」。

帛琉旅遊泡泡初期由華航執飛、每周兩班，首波合作旅行社包含雄獅、巨大、KKday、大榮、五福、鳳凰等六家，不過因為整體團費太高（一開始7到9萬元、降至4到5萬），加上出遊限制太多、檢疫複雜等因素，導致帛琉團買氣很差。

帛琉近日也在檢討為何台帛旅遊泡泡不如預期。根據帛琉當地唯二的報紙「島嶼時報」（Island Times）報導指出，昨天當地觀光局長及議員開的觀光會議中討論到，他們推測台灣旅行社買了機票後用高價賣給消費者，導致團費過高有關。

對此，旅行社相當氣憤。有旅遊業者向本報表示，帛琉應該先檢討自己的政策，「怎麼會怪到台灣旅行社跟華航」。該業者說，只要帛琉觀光局不要亂訂規則，解決船的派遣問題，而不是現在由當地統一派遣，導致船價漲了兩到三倍，「甚麼都貴、團費高都是帛琉方亂訂價害的」。台灣旅行社砸錢來推銷台帛旅遊泡泡，卻被帛琉觀光局說是旅行社自己炒高價格，簡直是誣陷。

另有業者向本報表示，自己根本沒賺到錢，帛琉方提出這樣的質疑，儼然是公然說謊。