新冠肺炎疫情衝擊到全球各行各業，尤其以航空業為甚。

航空業為應對下滑的業績，或許是「錯仿」了澳洲航空（Qantas）的「不落地」航線：澳洲—南極—澳洲，許多家航空業者突發奇想，紛紛推出不落地的「創意」航線或搭機環台的行程。

姑且不論航空業者能否保證在封閉機艙內100%安全無慮，或持續提升業績，對提振國旅產生貢獻。從永續發展的角度，筆者完全不認同航空業者這項「創意」。

1992年聯合國大會通過《聯合國氣候變化框架公約》，是全球第一個為全面控制溫室氣體排放，應對全球氣候暖化的國際公約。2015年巴黎氣候變化大會上達成的《巴黎協定》，是繼2005年《京都議定書》後，第二份有法律約束力的全球氣候協議。

SDGs目標13中也強調「採取調適行動，以因應氣候變遷及其影響」，把全球平均氣溫控制在比工業化前升溫高2℃之內，並為控制在1.5℃之內努力。

研究顯示，相較於其它交通工具，搭乘飛機（尤其是短程國內飛行）平均每名乘客所排放出的二氧化碳高達255公克，在所有旅行工具中排名第一，是坐公車的兩倍多。

SDGs-氣候行動-減碳

搭乘飛機時，平均每名乘客所排放的二氧化碳為所有旅行工具中排名第一。圖片來源：截自Our World in Data網站

對應全球氣候協議，歐盟一直致力成為「碳中和」地區，發布〈綠色歐洲協議〉，並製定產業發展計劃和政策框架；中國則提出在2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」兩大目標。

作為全球CO2總排放量大國的日本，首相菅義偉在2020年首次國會施政演說中，提出2050年實現碳排放中和目標。日本政府所公佈脫碳草案《綠色增長戰略》計劃，通過技術創新和綠色投資的方式，加速向低碳社會轉型；對日本海上風電、汽車和蓄電池產業、碳循環等14個重點領域，有具體計劃目標和年限設定。

其中，日本將氨與氫，定位為有助於推動「脫碳」進程的新一代燃料，並研發把氨作為火力發電燃料、或在煤中加入氨的「混燒」技術。

另外如碳捕集、再利用與封存技術（CCUS）也提供一新興的解決方案。

依台電官網解釋，CCUS係指將大型發電廠、鋼鐵廠、化工廠等排放的二氧化碳分離收集起來，拿來再利用（如加壓製成滅火器、乾冰等，或轉化為甲醇、甲烷等化工原料）或儲存於地質構造，以​​避免排放到大氣中的一種技術。

SDGs-氣候行動-減碳

CCUS指的是將排放的二氧化碳分離收集，拿來再利用或儲存於地底深層。圖片來源：截自台電綠網

日本企業大成建設，便開發出可以封存CO2的技術來代替水泥，進一步減少建築用混凝土的碳足跡，預計在2030年商用化。旭化成（2019年諾貝爾化學獎得主吉野彰所任職公司），也開發以CO2為原料的樹脂產品，可廣泛運用在白色家電，汽車材料等。

全球許多企業都在研發新的解決方案。日前，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也宣布將捐贈一億美元，獎勵最有效CO2捕捉方法。

所幸，航空業這波「獨特體驗風潮」已逐漸式微。個別產業錯誤且不計後果的盈利方式，所導致的卻是對全體環境失控、生態惡化等一系列問題。回想當初瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）拒絕坐飛機，搭乘一艘行駛時不排放溫室氣體的的帆船或火車，來參加各式大會以宣揚她的環保主張，我們也應該反省「偽出國」的輕率行為。

「全文轉載自未來城市(吳俊彥專欄｜「偽出國」暗藏高污染！「短程飛行」碳排量居旅行工具第一名)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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