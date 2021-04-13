北榮智慧AI即時預判心衰竭 9萬名洗腎病友福音　

台灣每年洗腎人口高達9萬多名，洗腎密度全球第一，為減少洗腎過程心衰竭風險，北榮與電腦軟體公司共同開發「 AI即時血液透析」預判系統，可即時回報洗腎病友的心衰竭風險，準確率高達90%，還能立即抓出病友最適乾體重，誤差率大幅降低80%，洗腎品質效率提升之外，還能減少住院機會與死亡風險。

北榮內科部主任唐德成表示，台灣洗腎病人一半為糖尿病患者，其他像是高血壓、心室肥大等共病，都會造成洗腎過程的併發症風險，病友平均一個月要洗腎13次，一次4小時，以往乾體重預測多從0.2%-0.3%逐漸微調，常常得耗時2至3個月，或等到病人抽筋、掉血壓才介入也「通常太遲」，臨床上，每年洗腎國人約有五成是因心衰竭而死亡，洗腎前兩、三個月死亡的機率往往最高，才會想開發此一模組先做預判。

北榮腎臟科主治醫師歐朔明表示，兩年前，北榮就曾針對透析病人四小時的洗腎過程可能增加的負擔以無紙化作業先輸入電腦，但護理人員還是得花上半小時手抄病人的病理參數，這套與賽仕(SAS)開發的偵測系統，係用健保資料庫當基底，即時接受病友高達200組生理數值，以「心衰竭＋乾體重」兩大模型進行回饋，還可透過即時監控讓護理人員巡視時間從平均30分鐘明顯縮短至3分鐘，可有多餘心力照護病患透析併發症與即時處置。

所謂乾體重，是指洗腎病人身上沒有蓄積水份，沒有四肢水腫及肺水腫，且平常血壓正常時的體重，也就是醫師幫洗腎患者所設定的「最適當」的洗腎後體重。

唐德成說，以往經驗療法，乾體重誤差平均可達２００公克，現在透過這套系統，誤差可降低到只有４０ｇ，錯誤率下降了８０％，病友洗腎效率品質得以大幅提升，一名７３歲的腎友原本心臟就不太好，去年洗腎回到家常不到一周就喘吁吁得住院，每次調整乾體重就花了一、兩周，對病人家人負擔都非常大，這位病友透過ＡＩ模組找到每次乾體重最適數字後，今年就沒有再住院了。