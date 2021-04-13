旅遊泡泡要吹了？華航宣布4月17日飛帛琉航班直接取消

台帛旅遊泡泡買氣不理想，泡泡儼然快成為泡沫。日前更傳出有部分旅行社一度想退出，4月下旬就「不玩了」。今天旅行社更收到華航通知，4月14日的飛帛琉航班取消，但空機去接4月10日的旅客回台，4月17日航班則直接取消，業者就憂心，旅遊泡泡可能「快吹了」。

帛琉旅遊泡泡初期由華航執飛、每周兩班，首波合作旅行社包含雄獅、巨大、KKday、大榮、五福、鳳凰等六家，不過因團費太高、出遊限制太多等因素，導致帛琉團買氣很差。

儘管華航日前表態，已主動調降機票價格，後續也會取消收取旅行社的訂位作業金，希望協助旅行社加強銷售，業者態度軟化，決定「再賣賣看」，不過受到買氣太差影響，華航今天向旅行社宣布航班取消消息。

旅行業者向本報證實，4月14日台北飛帛琉幾乎可以說是一張機票都沒有賣出去，今天接獲華航通知，4月14日飛往帛琉航班取消，但會以空機載4月10日前往帛琉要返台的旅客，至於4月17的航班則直接取消。後面航班則未獲通知。

鳳凰旅行社也說，確實這兩天賣況不是很理想，取消是可以的，畢竟還沒有成團，後面航班也都還在銷售中。

對此，華航稍早表示，為推廣台帛旅遊泡泡，先前已主動調降機票價格，也取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣，唯近期旅行社回報收客狀況仍不理想。考量載客率偏低，決定先取消4月17日來回航班，後續航班再和旅行業者一起努力行銷，期盼擴大台帛旅遊泡泡效益。

華航說，帛琉旅遊泡泡航班自4月1日開航迄今，總計飛航4班8個來回，總載客人數332人，總座位數1264座（每班158座X8)，載客率約26%。

華航說，台帛航線明天去程航班僅2人訂位，回程航班有47人，因此去程部份改成不載客營運，回程維持正常運行；4月17日去程僅2人訂位，回程無人訂位，因此取消來回航班。