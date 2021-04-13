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超商微波食品膠膜品質不合格 邊境攔下退運銷毀

中央社 / 台北13日電

食藥署今天公布邊境查驗違規名單，用於統一超商微波食品「阿發師芋頭瘦肉粥」的膠膜經試驗發現品質不穩，接觸油脂後恐溶出殘渣被民眾吃下肚，通通在邊境攔下，遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有12款進口食品、食品容器等產品違規被揪出。

違規品項中，驚見統一超商微波食品「阿發師芋頭瘦肉粥」的膠膜，這款膠膜由台灣朋和股份有限公司從日本進口，經溶出試驗發現產品品質不合格，以攝氏25度正庚烷接觸60分鐘後，蒸發殘渣值為42ppm，高於標準30ppm，625公斤遭攔下。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕解釋，由於食品容器具的塑膠膜會直接接觸到食品，因此檢驗時會以水、醋酸、酒精、正庚烷等溶劑，模擬膠膜與食品接觸後的狀態。

陳慶裕說，正庚烷主要模擬油脂，顯示這款膠膜因品質不穩定，接觸油脂60分鐘後可能溶出過多殘渣，恐被人體吃下肚，因此全數退運銷毀。對此，統一超商表示，目前正在與廠商聯繫，了解情形。

除此之外，在蔬果違規方面，上佳水果有限公司從日本進口的3批水果都被驗出農藥超標，包括鮮哈密瓜84公斤、鮮蜜柑110公斤、鮮桔橙64公斤。

笛歡企業有限公司從美國進口2萬2680公斤SUNKIST鮮檸檬、啟照企業股份有限公司從智利進口1萬7840公斤的鮮櫻桃、東丸國際股份有限公司從越南進口1200公斤冷凍綜合蔬菜通通被驗出農藥超標。

值得注意的是，法中科技股份有限公司從印度進口的印度小荳蔻，更一次被驗出9種農藥超標，30公斤全數遭退運銷毀。

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