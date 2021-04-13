癌症治療副作用多 奇美客製化中醫輔助治療65%症狀改善

奇美醫學中心中醫部主治醫師李俞生、王瑜婷為患者設計客製化中藥調理輔助治療，明顯改善病患治療產生的各種副作用與不適；今天李俞生發表成果，65歲梁姓患者現身說法，鼓勵民眾接受中醫輔助治療。

奇美統計中醫輔助治療腫瘤住院病人，平均每百人有多達65人以上緩解改善、提高存活比例，效果較不明顯的多為末期患者緩解疼痛。

李俞生表示，癌症常以手術、化療、放射治療、標靶甚至免疫治療，病人常因副作用腸胃不適、眩暈、落髮，放射治療中常出現的口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難，以及標靶治療過程中出現的皮膚炎、還有末期病人所出現的惡病質如體重減輕，食慾不振，精神萎靡等不適及癌性疼痛，身心痛苦甚至放棄治療。

65歲梁姓患者2017年診斷乳癌第二期，初期治療出現暈眩、服用止吐藥不適，2019年到李俞生門診時有呼吸不暢感，口乾、末梢麻木感、失眠及胃腸不適感，經診斷氣虛、中氣下陷，開立補氣行氣中藥方劑後一周回診，症狀減輕，搭配針灸治療手術部位周圍減緩不適感，恢復健康已4年。

李俞生指出，腫瘤住院病人經中醫輔助治療後，評估整體療效占總比例的64.36%是有改善。但還是有人不願意，因為不喜歡中藥，或認為自認症狀輕微，但是長期觀察中醫藥一定有幫助而且只要間隔1小時以上，中西藥基本上沒有拮抗干擾的問題。