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彌補年改缺失！公校退撫條例15日排審 教團提4項呼籲

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今與公教年資補償金自救會召開記者會，時代力量立委陳椒華、國民黨立委林奕華辦公室主任一同與會。記者趙宥寧／攝影
全國教師工會總聯合會今與公教年資補償金自救會召開記者會，時代力量立委陳椒華、國民黨立委林奕華辦公室主任一同與會。記者趙宥寧／攝影

立法院司法及法制委員會將於4月15日排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修訂草案，主要條文是由行政院提出的在職提撥免稅、月領退休金調整機制、解除退休公教再任私校限制（雙薪肥貓條款）等。教師團體今提出四點呼籲，應盡速通過在職提撥免稅法案、恢復公教年資補償金，至於現行月退休金調整機制和雙薪肥貓條款修正草案有爭議，仍待討論。

全國教師工會總聯合會今與公教年資補償金自救會召開記者會，時代力量立委陳椒華、國民黨立委林奕華辦公室主任一同與會。

全教總理事長侯俊良表示，上述四項條文都可以獨立修正，以現階段而言，在職提撥免稅與恢復年資補償金兩法案應盡速通過、即刻實施。他說，年資補償金是民國84至86年間軍公教年金改革的補償制度，且軍人仍保留此制度，與年金無關，當年符合資格退休者也有領到補償金，如今還在職的同期卻被剝奪資格，相當不公平。

公教年資補償金自救會長施文平也表示，全國60萬名公教人員有10萬名是受害者，佔六分之一。他說，年改的改革方向是「多繳、晚退、少領」，並將節省下來的經費挹注進年金大水庫，但年資補償金與退撫基金無關，是以政府公務預算支應，未料年改卻把與水庫無關的年資補償金一併刪除，實在是「改過頭」。

針對恢復年資補償金，施文平表示，上屆立委有高達九成都支持，但在政治算計下，上會期並未通過，這屆民進黨籍立委張廖萬堅、國民黨籍林奕華有提案，朝野都支持，呼籲應盡速通過。

至於月退休金調整機制，侯俊良表示，年改前的退休人員可隨軍公教調薪一併調整月退休俸，年改後卻完全切割，若國內物價高漲，退休金恐無法支付退休生活。

侯俊良表示，現在政院修訂版本用得是由成千上萬種商品調查而成的「消費者物價指數」，而非以牙膏、洗衣精、麵粉等17項民生物資為主的「民生物價指數」。近10年兩指數相差近兩倍，他呼籲，退撫條例不該沿用已失去真正反映民生功能的「消費者物價指數」。

另針對一手領月薪，一手領退休金的雙薪肥貓條款，侯俊良表示，當時大法官宣告違憲，認為可依適度比例停發退休金，未料民進黨政府卻打算完全恢復，恐讓雙薪肥貓再現。

侯俊良表示，民進黨推動年改，但卻是兩個極端，到底哪個才是改革方向？他建議從退休公教再任私校開始，再逐一檢討類似受補助的企業、機構，逐步擴散限制範圍，以符合平等原則。

陳椒華表示，針對在職提撥免稅，朝野政黨都支持；另有關退休金調整機制，她將提出全教總主張爭取以「民生物價指數」作為調整基準，她也支持恢復年資補償金。

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