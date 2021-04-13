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熱低壓生成！最快明增強舒力基颱風 未來降雨狀況看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
菲律賓東方的熱帶低壓生成。圖／翻攝自日本氣象廳
菲律賓東方的熱帶低壓生成。圖／翻攝自日本氣象廳

今年第2號颱風將要生成。中央氣象局說，今天上午8時，位於菲律賓東方的熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓，未來一到兩天有機會形成颱風「舒力基」，不過氣象局說，對台灣影響不大，降雨還是以東北季風天氣型態為主。

根據氣象局最新訊息顯示，太平洋地區上午8時有一熱帶性低氣壓形成，中心位置在北緯7.3度，東經139.0度，以每小時6公里速度，向西北西進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象預報員林定宜說。今天上午8時變成熱帶性低氣壓，還在菲律賓東方海面，早上位置還蠻遠，約在鵝鑾鼻東南方2550公里海面上，未來一兩天有發展成輕颱趨勢，但影響不大，未來路徑可能偏北，然後往東轉走。

至於是否是顆又強又大颱風？林定宜說，不同模式顯示強度不同，美國模式說比較強，歐洲就是普通颱風，未來發展程度還要觀察，不太可能發海上颱風警報。

林定宜說，未來還是以東北季風天氣型態為主，今下午鋒面通過台灣北部海面，接者東北季風影響，北部、東北部天氣轉涼，今天傍晚到明天都是鋒面通過東北季風增強，北部、東半部、屏東地區、中南部山區留意局部短暫雨，其他地區多雲。

林定宜說，這樣天氣型態會持續到下周一，當中有潮濕有乾，周五前都潮濕，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，華南也有水氣，但影響北台灣為主，接著周六之後變得比較乾，剩東半部跟西半部山區局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

颱風 氣象局 天氣動態

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