怪怪惹人愛！三星Galaxy A52 5G怪好玩，3大亮點擄獲Z世代

Z世代年輕人的「怪潮流」，你跟上了沒? 「噓星聞」街頭直擊，在臥虎藏龍的校園裡，有人「怪有才」，有人「怪有趣」，也有人「怪得很有道理」！噓小編盤點現在年輕人的怪咖行徑，包括：「上課喜歡摺紙，每一次摺的都不一樣」、「拍照要故意翻白眼」、「手機裡必存一拖拉庫梗圖」……，這年頭要當話題人物，創意搞怪是必備，懂得展現最有態度的自己，更是關鍵！

▲三星針對熱愛娛樂及社交的Z世代族群，推出「怪好玩」的Galaxy A52 5G防水豆豆機。 圖／Deam 提供

亮點1：IP67防水防塵，下雨水逆都能輕鬆駕馭

管它什麼天氣！就是想要隨時瘋玩!? 那一定要搭配一支能夠防水防塵防無趣的手機，讓你隨時隨地拍上癮，不管下雨潑水都不怕，輕鬆成為人群裡的超A咖!

亮點2：超大螢幕，一出手氣場就開到最強！

和自己最麻吉的手機，當然也要「怪好看」才可以！神物在手，氣勢要先有！許多年輕人一致認為：「手機螢幕，就是要大！東西小就會讓人覺得小氣！」追劇、看影片、玩遊戲，一定要用大螢幕才過癮，因應現代年輕人使用螢幕時間越來越長，三星最新款5G手機Galaxy A52 5G防水豆豆機推出6.5吋大螢幕，一出手氣場就開到最強！搭載120Hz螢幕更新率超流暢，讓你玩手遊爽度更高，看電影也能享受更好的視覺體驗。

▲Galaxy A52 5G 超強續航力和6.5吋120Hz大螢幕，一整天追劇、打Game也很可以！ 圖／Deam 提供

亮點3：超強4+1鏡頭，不只很行也超有型

除了比尺寸、論創意、爭鋒頭，相機性能也萬萬不可少！許多Z世代女生專愛拍「好看的醜照」，使用Galaxy A52 5G俏皮可愛的4+1豆豆鏡頭，3,200萬畫素高畫質前鏡頭、F2.2大光圈，內建美肌模式，可以提亮膚色、淡化痘痘，讓你不管怎麼拍，不只很行也超有型！

▲Galaxy A52 5G具備F2.2大光圈美顏自拍鏡頭、4+1豆豆鏡頭，怎麼拍都好看又有型。 圖／Deam 提供

直播、團拍都能華麗助攻，無懈可擊捍衛C位

此外，Galaxy A52 5G最高可支援6,400萬超高畫素主鏡頭，還有1,200萬畫素超廣角鏡頭，同時配備500萬畫素景深及微距鏡頭，讓使用者能輕易把生活片段拍出專業感，並搭載OIS防手震、4K影片快照、一鍵拍錄、夜間模式及多種場景智慧辨識等功能，不論拍外景、夜景、直播分享或是團拍大合照，都能華麗助攻，發揮超A咖的本事！

▲Galaxy A52 5G拍照功能支援各種情境，外景、夜景或大合照都能拍得無懈可擊。 圖／Deam 提供

亮點4：超大電量超給力，決勝就靠續航力！

Z世代怪咖除了跟得上潮流、敢大膽表現，擁有實力和技術本位才是決勝點！時下大多年輕人都是手機重度使用者，有時一天會花6-8小時「黏」在手機上！Galaxy A52 5G擁有超強續航力，配備4,500mAh超長續航力電池及支援25W閃電快充功能，超大電量超給力，讓你一整天追劇、打Game也不斷電，霸氣展現科技、速度與智慧的新高度！

活潑四色選擇，搶眼外型質感魅力激升

除了具備雄厚實力的神級效能，Galaxy A52 5G更擁有時髦的外型，共有潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆活潑四色選擇，搭配質感霧面機殼，展現耀眼光采，讓人不多看一眼也難！內建多款鏡頭濾鏡、AR貼圖及虛擬人偶，讓你不管在哪裡，都能成為「怪潮流」先鋒！超強IP67防水防塵，雨天騎車導航就屬你最「瞎趴」！一機在手，隨時都能放膽展現Z時代的態度與風格，連噓小編都忍不住手刀買起來啦！

▲Galaxy A52 5G共有潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆四色選擇。 圖／Deam 提供

Galaxy A52 5G 6GB+128GB版本即日起在三星商城、全台三星智慧館、中華電信及經銷通路陸續上市；8GB+256GB版本即日起則於三星商城、全台三星智慧館、各大電信及經銷通路陸續上市。

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