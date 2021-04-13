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被賣果汁耽誤的漫畫才女 創「他媽的汁」更是一絕

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
從小愛畫漫畫人物的余妍蓁她，以西瓜、柚子當創作畫布，去年底到屏東枋寮火車站前廣場商圈開店，西瓜上活靈活現的漫畫人物成為亮點，「他媽的汁」讓人莞薾。記者潘欣中／攝影
從小愛畫漫畫人物的余妍蓁她，以西瓜、柚子當創作畫布，去年底到屏東枋寮火車站前廣場商圈開店，西瓜上活靈活現的漫畫人物成為亮點，「他媽的汁」讓人莞薾。記者潘欣中／攝影

屏東縣佳冬鄉女子余妍蓁從美容師轉換跑道賣起新鮮現打果汁，從小愛畫漫畫人物的她，就以西瓜、柚子當創作畫布，為水汁店增色，去年底到屏東枋寮火車站前廣場商圈開店，西瓜上活靈活現的漫畫人物成為亮點，遊客為之驚豔，直呼「是被賣果汁耽誤的漫畫才女」，另店內主打販售「他媽的汁」，有人摸不著頭緒，一問才知道來是以番茄的日文諧音命名，讓人莞薾。

48歲的余妍蓁當了20多年的美容師，知道鮮果對人體調理的重要性，曾在高雄市和佳冬鄉賣現打果汁，屏東枋寮火車前站去年底因環島鐵路電氣化通車升等二等站，成為屏南交通轉運重鎮，她轉到枋寮火車站商圈租屋開「幸福蓁果汁」店，她說，過去就以西瓜、柚子當創作畫布，紓解畫癮，也為水汁店增色，成為招牌亮點，有熱愛漫畫的消費者專程來買，帶回去捨不得吃。

「從小就愛看日本漫畫，畫著畫著就畫上了癮！」余妍蓁說，沒有學過繪畫技巧，就是依樣畫葫蘆，再加入自己的想法，能將繪畫興趣結合工作，也是人生一大樂事，她以自己多年的美容及營養專長及背景，調配最適合大眾的各類果汁，並堅持原汁販售，不加糖不加水，在靈機一動想出以番茄日文諧音命名的「他媽的汁」外，沾老薑等醬料的屏東古早味番茄盤，風味和口感特殊，是高人氣商品，

屏東縣 火車站

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