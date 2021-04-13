氣象專家：颱風舒力基恐明形成 發展起來「又大又強」

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書上表示，今年第2號颱風「舒力基」可能在明天形成，若發展起來是顆又大又強的颱風。

吳聖宇說，很多人一直在關注颱風，其實目前它還是一個熱帶擾動，結構還很鬆散，環流很大，所以要整合需要比較長的一段時間，這個季節不論是太平洋高壓的東風或是越赤道氣流的西南風都不夠強，要能夠把它「搓」到轉起來不是很簡單的一件事情。

吳聖宇說，由目前的預報資料來看，有可能要等到明天左右才有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風等級。雖然目前發展緩慢，但是預報資料也都指出一但發展起來，很可能是一個又大又強的颱風。

吳聖宇說，路徑預報方面則逐漸趨於一致，幾個全球模式的預測都已經統一在菲律賓以東就轉向東北移動而去，不會進入南海，外圍環流也不會影響台灣，反而會讓台灣附近底層維持一段時間的偏北到東北風，鋒面結構不易維持。

吳聖宇說，加上中高層落入西風主槽後側，空氣偏乾且穩定，最後就是颱風外圍本身的下沉作用，天氣反而會變得更好，更不容易降雨，有可能自周末起到下周初（21-22日）都是這種穩定的天氣型態。

至於本周會不會下雨？吳聖宇說，目前看起來今天晚間就會有鋒面系統接近北台灣，並且於明天到周五間位於台灣附近，但是隨著上述颱風發展靠近菲東的狀況發生，鋒面結構會很難維持，水氣也逐漸被颱風發展所吸引，因此預報模式資料看起來鋒面帶來的降雨都不多，而且集中在桃園以北到東半部地區，新竹以南仍然沒有明顯的降雨訊號。

吳聖宇說，加上後半段颱風改變大氣環境所帶來的穩定天氣，有可能接下來7至10天內仍然沒什麼降雨的機會，提醒西半部的朋友要持續節約用水。