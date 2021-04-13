晚上起變天！鋒面挾雨襲高溫掉10度 颱風最快明天形成

今晚變天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，受鋒面通過及東北季風增強，今晚北部及東北部降雨機率漸提高。中央氣象局說，北台灣高溫明天掉10度。至於颱風狀況，關島海面低壓帶最快明天就發展成颱風。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，關島西南方海面的熱帶雲簇持續發展中。最新美國模式(GFS)及歐洲(ECMWF)模式皆模擬大約在2天內，即可達到被命名的強度。

吳德榮說，美國及歐洲模式模擬的路徑，皆在台灣東南側超過1千公里的海面大迴轉，雖然兩模式模擬速度不盡相同，但同屬歷史上「4月颱」的第1類型路徑。故即使模擬得再強、再大，已非觀察重點，因其對台已無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，馬祖3時40分已有濃霧特報；台灣東部近海有平行海岸的降水回波，東半部有零星降雨。在暖氣團內，今晨低溫比昨晨略升1度左右。

截至5時本島平地最低氣溫出現在：新竹關西鎮16.5度。其他各地區最低氣溫：北部( 基隆七堵區）17.3度，中部（南投中寮鄉）17.9度，南部（台南新化區）18.0度，東部（花蓮壽豐鄉）18.6度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，東半部及山區午後有局部短暫雨的機率；白天暖熱早晚稍涼；西半部及外島易有霧，西半部空品不佳。

各地區氣溫：北部17至30度，中部18至33度，南部18至35度，東部19至31度。今晚台灣北部海面水氣增多，北部及東北部降雨機率漸提高。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天至周六，華南至台灣北部海面一帶水氣多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期短。

吳德榮說，明日、周四短波接近雲層增厚，北部及東半部受其邊緣影響、降雨機率提高；周五、六短波通過後雲層減弱，北部雲仍多、降雨機率漸降，東半部有局部短暫雨。中南部皆處在東北風背風區、不易降雨，山區午後偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮也說，周三、周六北台灣氣溫略降、轉涼，周四、五氣溫則略回升；中南部氣溫變化較小。

吳德榮說，下周日、一水氣漸散、各地多雲時晴，中南部山區午後有局部短暫雨的機率。天氣轉乾，下周日北台偏涼，下周一略回升；中南部舒適微熱早晚涼。由於模式持續調整，需隨時注意資料的更新。

中央氣象局說，晚上起受到鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣明顯轉涼，明天高溫與今天相比降幅達10度，部分地區地區探20度。

另外氣象局說，目前位在關島南方海面的熱帶擾動，所處洋面環境適合發展，明天到周末都有機會成颱，但因為路徑上有可能到菲律賓海面之後北轉，對台灣影響較低。