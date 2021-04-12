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吃6種藥都沒用 女患「癲癇」失憶、失語、恍神、流口水

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
林口長庚醫院腦去年引進最新型ROSA輔助深部電極植入手術，可精準定位病灶。記者黃惠群／攝影
林口長庚醫院腦去年引進最新型ROSA輔助深部電極植入手術，可精準定位病灶。記者黃惠群／攝影

45歲糖尿病衛教師程小姐，原有流利口才和專業，提供病患與家屬諮詢，但10多年前出現記憶變差，講話無法連貫等症狀，突然恍神、流口水，某次全身抽搐，就醫才確診為癲癇，病況嚴重時，最多需吃6種藥物控制病情，所幸去年接受「ROSA」機器手臂輔助系統手術治療，未再發生癲癇症狀。

據估計，全世界約6千萬人罹患癲癇，台灣盛行率約為0.6%，換算約有13至14萬名癲癇患者，林口長庚腦功能暨癲癇科謝向堯醫師表示，除了少數癲癇是遺傳或基因突變引起，許多癲癇都是後天因素，與腦部結構異常有關，腦功能退化疾病（如失智症）或是腦血管疾病(如多次腦中風)，已成為中年以後發生癲癇最常見的原因。

林口長庚腦神經外科醫師王昱棨指出，癲癇病人中，約有四分之一病人屬於藥物難治型癲癇（頑固型癲癇），手術治療是最後希望，但傳統開顱手術對神經系統破壞大，傳統定位系統路徑規劃還需要人工計算，做一次要5至6小時，也需要剃掉部分頭髮，讓患者卻步。

林口長庚醫院腦功能暨癲癇科主任鄭美雲表示，醫院去年引進最新型ROSA輔助深部電極植入手術，可以精準定位病灶，接著機械手臂可直接移動到術前進入點，進行癲癇區域多點燒灼，誤差不到1公釐，傷口只有10元硬幣大小，有些患者甚至連頭髮都不用剃，手術時間也減半，大幅降低手術風險，且術後復原快；但這項手術尚未獲得健保給付，各縣市的自費價格不一。

王昱棨說，程小姐剛開始發覺自己說話變遲鈍，常常無法連貫到下一句，後來甚至連句子都無法說完整，只能一個字一個字很吃力的講；記憶力也受到影響，有時如斷片般不知道自己上一秒在做甚麼，某次全身抽搐送醫，檢查後才知是癲癇症，左腦檢查出一個2公分的動靜脈畸形瘤，因為病灶正好影響語言區，癲癇發作時，就會影響周邊語言及記憶的區域，造成失語與失憶症狀。

經醫療團隊評估，程小姐決定採用微創燒灼術來治療癲癇。王昱棨表示，手術第一階段先使用ROSA輔助深部電極植入手術，精確定位病灶周圍之異常放電區域及迴路；第二階段則再以ROSA進行微創燒灼手術，多點燒灼癲癇區域；術後至今，程小姐癲癇症狀未再發生，藥物逐漸減少中，腦波追蹤也不再偵測到異常放電。

癲癇症發作型態及成因眾多，需仔細釐清，謝向堯提醒，若發現腦部有相關聯的病灶，佐以癲癇手術可大幅改善病情，尤其是對於頑固型癲癇；假使癲癇藥物控制不佳，也應與神經科醫師討論。

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