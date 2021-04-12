「空中女王再見」華航員工與航迷揮別波音747-400客機

中華航空公司波音747-400型客機退役，12日上午在華航修護工廠舉辦歡送典禮，由華航董事長謝世謙帶領員工與飛機迷，一起向全球最後1架波音747-400型客機、機身編號B-18215號機致敬，也讓員工及來賓在機身上簽名留念，許多華航老員工含淚向功在華航的「空中女王」道別。

波音747-400型客機有「空中女王」稱號，但不敵新機型油耗競爭，華航決定讓機隊提前退役，以優質、高效率的新機隊提供旅客更高品質的服務，提升航空市場競爭力。華航12日上午9時舉行「Farewell my Queen 747女王想見你」歡送典禮，華航董事長謝世謙帶領主管及現職員工出席，數百位華航會員及退休員工受邀參加這場盛會。

華航安排客艙組員穿著不同世代經典制服，向747輝煌飛行歷史致敬。活動中開放讓員工及所有來賓在機身上簽名留念，也讓大家分享自己與「空中女王」的互動與經歷。

1位資深座艙長表示，從進華航開始就以派遣上747機型服務為傲，數十年來「空中女王」伴隨她飛遍美洲、歐洲及亞洲多數航點，伴隨她不斷成長，「空中女王」好像自己的親人，也為華航奠定穩固的市場基礎，功在華航。