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Nike擊敗LV、GUCCI等精品 七度蟬聯最有價值服飾品牌寶座

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike的Vaporfly系列雖有爭議，但卻帶動了品牌的銷售，讓該款跑鞋在6個世界馬拉松大賽中，都有亮眼表現。圖／Nike提供
Nike的Vaporfly系列雖有爭議，但卻帶動了品牌的銷售，讓該款跑鞋在6個世界馬拉松大賽中，都有亮眼表現。圖／Nike提供

根據Brand Finance所提出的「2021世界50大最有價值服飾品牌」報告，即便去年因為新冠肺炎關閉多個實體門市的Nike，依舊擊敗了一線精品包括LV、Gucci和其最大運動品牌對手adidas等，七度蟬聯「最有價值服飾品牌」的冠軍寶座。

依舊這份報告，全球最有價值的50個服飾品牌，對比2020年時整體品牌價值下降8％，因為新冠疫情蒸發了約255億美元。然而，即便如此Nike仍以價值304億美元，蟬聯榜首，比第二名的Gucci、第三名的LV加總還要多。分析報告指出，去年Nike因為新冠肺炎，被迫關閉了北美、歐洲和中國多數的門市，但線上銷售部分卻不減反增；其中中東、非洲以及歐洲等市場甚至是翻倍成長。其次，受益於Nike對於跑鞋科技的長足進步，討論度極高的Vaporfly系列雖有爭議，但卻在6個世界馬拉松大賽，共36名的獲獎者中，有31位跑者都是穿著該款跑鞋。

Timberland的品牌價值對比過去提升了47％。圖／Timberland提供
Timberland的品牌價值對比過去提升了47％。圖／Timberland提供

而報告中，Converse和Timberland則是首次入榜，雖然品牌價值不比Nike或是adidas，但對比過往分別成長了8%和47％。同時，在去年只在第50名的FILA，因為在全球超過70個國家、地區開展代理授權業務，品牌價值增長68％，達到27億美元，排名在今年來到第33，也是50大品牌中成長最快的。Converse、Timberland和FILA的表現，說明了鞋類、運動產品為主的品牌，是服飾產業中，唯一每年都增長的類別。而且世界50強中，運動休閒相關品牌就占了11個品牌，整體價值達到約682億美元，占總體約25％。

不只Nike的品牌價值七度蟬聯服飾品牌冠軍，連帶旗下的Converse也首次擠身世界50強。圖／Converse提供
不只Nike的品牌價值七度蟬聯服飾品牌冠軍，連帶旗下的Converse也首次擠身世界50強。圖／Converse提供

品牌 新冠肺炎

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