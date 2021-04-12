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7成民眾寧願放棄升遷、不再尋找真愛 也要去旅行！

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
高達八成（81%）的台灣旅客表示願意在旅遊時戴上口罩。圖／Booking.com提供
高達八成（81%）的台灣旅客表示願意在旅遊時戴上口罩。圖／Booking.com提供

疫情時代的一項旅遊大調查顯示，有超過七成（72%）的台灣受訪者表示，在2021年寧可放棄尋覓真愛也要出門度假；還有71%寧可放棄升職，也要出國旅行。

這是Booking.com所做的「重返旅遊偏好調查」，其中，有六成以上（63%）的台灣受訪者表示，對於能在2021年的旅程抱持正面期待。儘管目前疫情顯現出一絲曙光，但仍有一半（50%）的台灣受訪者表示，心理健康已受到負面影響；還有37%的人表示「旅遊限制讓他們覺得被關在家中」。

而旅遊對重度旅行愛好者來說更是難捱，在台灣就有高達七成（72%）的旅客表示，在2021年他們寧可放棄尋覓真愛也要出門度假，略高於全球旅客的偏好（71%）。與此同時，71%的台灣旅客表示寧可放棄升職，也要出門度假，此偏好也高於全球旅客（66%）5個百分比。

即使在疫情期間必須暫時停下旅行的腳步，但也有不少旅客轉念利用這段時間規劃下一趟旅程。據調查指出，有六成（66%）以上的台灣旅客在疫情間規劃未來的旅行；過半（53%）的台灣旅客還藉此累積了更多的假期。而在夢想著下一次的假期時，六成（61%）以上的台灣旅客有信心能在2021年夏季時踏上海灘；還有21%的旅客則表示，悠閒的海灘之旅或SPA旅程會是重新啟程後的首選。

此外，高達八成（81%）的台灣旅客願意在旅遊時戴上口罩，亦有七成（70%）的台灣旅客支持「沒口罩就不旅遊」禁令（除非有例外情形）。還有70%的台灣旅客表示，將只願意參加2至6人的小團旅行。

Booking.com公開「重返旅遊偏好調查」 揭露後疫情旅客觀點。圖／Booking.com提供
Booking.com公開「重返旅遊偏好調查」 揭露後疫情旅客觀點。圖／Booking.com提供
有21%的台灣旅客表示，悠閒的海灘之旅或SPA旅程會是重新啟程後的首選。圖／Booking.com提供
有21%的台灣旅客表示，悠閒的海灘之旅或SPA旅程會是重新啟程後的首選。圖／Booking.com提供

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