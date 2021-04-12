牙齒也可以移植 智齒用不上移植到缺損的臼齒好處多

你知道牙齒也可以移植嗎？但是牙齒以自體移植為主，通常是把用不到的智齒移植到缺損的臼齒上，費用上比起一般的做假牙或植牙便宜許多，而且也比假牙好用。

智齒移植到臼齒，很多人可能會想「但我把下來的智齒可不可以保留下來以備不時之需」、「智齒就先不要吧免得以後用得上」，答案都是不行的，台南市立醫院牙科部醫師鍾瑞哲表示，拔下來的牙齒必須在15分鐘內就種到嘴巴裡，否則上面的細胞會死光，種下去的效果就不好，而很多人的智齒會長歪或者是長一半，容易造成蛀牙，還是必須盡早拔除。

鍾瑞哲表示，牙齒移植目前以自體移植為主，國內並沒有異體移植，國外雖然有媽媽移植給小孩的案例，但為了避免排斥，一旦排斥好處還不如直接做假牙，所以國內並沒有。

市萇醫院今天公布一起自體移植牙齒的案例，58歲郭女士因左上顎後牙疼痛就診，診察後發現為左上第二大臼齒劈裂，未有良好的治療方式可以留下此顆牙齒，醫師決定拔除在左上第二大臼齒後，將右上第三大臼齒(俗稱智齒)移植到拔牙處，後續完成根管治療及單顆牙冠贋復。

鍾瑞哲表示，傳統固定牙橋需要修磨缺牙區前後的牙齒，也就是坊間常聽到「缺一顆，做三顆」的假牙製作方式，對於需要修磨前後好的齒質，是比較可惜的，而且牙橋間牙線無法穿過，增加清潔的困難度與複雜性；人工植牙不用修磨前後自然牙，但單價相對較高；自體齒移植是利用口腔內沒有咬合功能的牙齒，移植到缺牙區的方式，也就是植自己的牙齒，除了後續假牙只需要做一顆外，留在口內的也是自己的牙根。

而自體齒移植之所以不如同傳統固定式牙橋與人工植牙等方式常見，主要在於並非想要做，就有辦法做，其條件是比較嚴苛的，像是移植牙的構造，牙齒大小，牙根外型與長度，是否移植牙本身也有一些狀況像是齲齒、牙周病等等；受植區是否有牙周病，有沒有急性發炎或是感染的症狀等等；另外患者的年紀，口腔衛生，配合度等等，都是影響自體齒移植的因素。