國際紙漿大漲紙箱短缺 農委會協調紙廠供應調度應急

國際紙漿上漲，以及受到新冠肺炎疫情影響運費高漲，國內紙箱需求大增，部分農民下單訂紙箱，沒辦法立即拿到貨，造成銷售困擾，農委會表示，已經協調國內紙箱大廠，若農民有需求，一定的量以上，會優先供應給農民使用，解決燃眉之急。

立法院經濟委員會今天進行動保法修正案；根據統計，受到新冠肺炎疫情影響，網購大增，所有紙箱外銷需求增20%、內銷增10%，立委關心農民紙箱需求增，卻一時間無法取得，造成銷售困擾。

立委邱議瑩、楊瓊瓔都提到，紙箱短缺，電商活絡，紙箱需求越高，光去年增加10%，農民根本買不到紙箱，農民跟廠商訂購紙箱，要等三四個月，農委會要大力協助紙箱取得，否則農民收穫期短，若沒辦法包裝運到消費地，販賣會卡關。

農委會副主委黃金城表示，今農委會有五長會議，將在會中把紙箱問題提出，根據農委會了解，紙箱並非短缺，是供應的規格不符合農民需求，因此他將在會議中提出，是否能與紙廠溝通協調，某些農產品規格比較接近的，就用同樣規格的紙箱，現階段沒辦法每一種農產品都客製化。

黃金城說，客製化也非常貴，現階段紙箱價格都不便宜，因為國際紙漿上漲，加上運輸費用高，現階段紙箱問題不缺，只是價格降不下來，農民成本變高了，因此有漲價跡象。比如飼料所需要的黃豆玉米，黃豆都已經從每公斤6.5元漲到9塊多，已經長了50%，產地價格沒有漲，但運輸過程價格高漲。

農委會農糧署作物生產組副組長黃瑞呈表示，農糧署3月下旬收到訊息，3月26日行文給經濟部說，請求協助調度紙箱供應跟國內紙箱，但是到上周都未接獲經濟部回應，直接致電了解，收到回覆是紙箱漲價是因為國際紙漿已經上漲了，價格大概比去年漲了5%到20%；每一個紙箱蓋約漲價7元，如果以蔬果每箱15至20公斤的紙箱計算，農民還可以接受。

黃瑞呈表示，紙廠是否供應量能不足？因為不僅只有農業需求，各行各業都有需紙廠，現在協調四大農民團體作為媒介，若農民有需求可去協調；另外農民有紙箱需求也需要提早下訂單，另外也協調農會看是否有公版紙箱可以使用，能夠先讓農民應急。

他表示，農糧署也協調正隆紙廠以及國美紙器，兩大紙廠，若農業有急需，可以協助供應，但必須要有一定數量，比如要有1000件以上才行；現階段看來，農民還是可以相互調度運用。

中部某番茄農表示，番茄紙箱去年10月每個21元、12月23元；到110年4月一個26元，且下訂單後還要一個多月才能拿到。