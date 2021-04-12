音樂劇「貓」打破地域限制 台灣巡演跳進花蓮

6度來台巡演的經典百老匯音樂劇「貓」今年首開先例，7月1日至4日將第一次「跳」上花蓮舞台開唱6場，讓東部民眾也有機會近距離欣賞。

以往國際級藝術團體來台演出多在西部地區，花東居民鮮少有機會在當地欣賞，都需要往外縣市跑，額外負擔交通與住宿的費用，大幅降低觀賞意願。

今年「貓」（CATS）首次新增花蓮縣文化局演藝堂表演場次，主辦單位寬宏藝術表示，盼藉由「貓」展演，讓在地民眾能有機會近距離觀賞頂級演出，為花蓮觀光及文藝產業注入活水，近百人演出團隊和大型的道具舞台也將進駐花蓮一週。

「貓」已巡演超過40年、30個國家，被翻譯逾15種語言，締造在美國百老匯巡演時間最長、場次最多的紀錄，更是獲獎無數。「貓」能夠長期受到大小朋友的喜愛，無非就是將絕妙音樂結合多元舞蹈風格，搭配絢麗舞台布景及鮮明的角色風格等因素，因此吸引大批劇迷，願意2刷甚至3刷。

本次「貓」來台巡演陣容更是堅強，由名揚倫敦西區與百老匯的音樂劇一姐凱莉．艾莉絲（Kerry Ellis）飾演要角葛麗茲貝拉（Grizabella），詮釋經典名曲Memory。

百老匯音樂劇「貓」本次在台灣巡演場次包括台北、台中、高雄及花蓮，花蓮場次將在13日上午11時開賣，購票請洽寬宏售票系統。