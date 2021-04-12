台大兒童醫院推多多書 林志玲「現聲」推薦

台大兒童健康基金會幫助兒童醫療更進步時，一直很關心醫院是否能不要總是跟「哭聲」、「害怕」、「嚴肅」、「痛苦」畫上等號，於是基金會結合飛行船文化和台灣首位波隆納插插畫獎得主孫心瑜，運用「探索多多書」的概念與手法，創作出亞洲第一本醫院主題《台大兒童醫院多多書》，11日在TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店南港店舉辦新書發表會。

「多多書」發源於德國，德語 Wimmelbuch 這個詞指的就是沒有文字卻充滿豐富情節的圖畫書，wimmeln是「玲瑯滿目，目不暇給」的意思，這類書風靡到世界各地，英文 Wimmelbook 也直接援用了德文字。多多書能激發五大原力——思考力‧語言力‧解讀力‧想像力‧創造力。在圖畫世界裡，沒有文字限制，孩子與家人可以自由地在圖像間發展自己的閱讀習慣。

新書發表會中，台大兒童健康基金會執行長倪衍玄醫師談到：「《台大兒童醫院多多書》就是最好的神奇寶貝，透過書中一幅幅精彩的圖畫與一幕幕有趣的場景，沒有文字羈絆，更能讓孩子徜徉於異想世界，展開一場又一場的華麗冒險。認知到原來醫院竟是如此可愛繽紛，藉由一次次的親子共讀，帶領孩子發掘寶藏、探索心路、走出陰霾、治癒疾病。」

遠在日本的台大兒童親善大使志玲姊姊看過這本《台大兒童醫院多多書》後，特別錄製影片暖心推薦：「志玲姊姊邀請爸爸媽媽、哥哥姊姊、弟弟妹妹一起探索，這個由愛心醫生和Q比把醫院變得奇幻的世界！這裡有海盜船、樹屋、滑水道、可愛的旋轉木馬，還有刺激的雲霄飛車與浪漫的摩天輪喔！」

台大兒童親善大使林志玲錄製影片推薦《台大兒童醫院多多書》。圖片提供／飛行船文化

《台大兒童醫院多多書》把兒童醫院的大小事用圖畫說故事，是小孩大人認識兒童醫院與兒童醫療的最佳入門手冊，跟著去探險，走過追尋健康寶藏的旅程。這不只是一本撫慰跟病痛奮鬥的小朋友，陪伴度過難關的繪本，也是值得健康的小朋友和親愛的家人親友共讀，了解珍惜身心健康的最佳閱讀指南。這麼多人通力合作，用兒童友善的方法，陪伴孩子面對疾病與治療的挑戰，為生病的孩子祈福，大家一起追求健康幸福。