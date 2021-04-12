快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

台大兒童醫院推多多書 林志玲「現聲」推薦

聯合新聞網 / 台北訊
亞洲第一本醫院主題《台大兒童醫院多多書》昨(11)在TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店南港店舉辦新書發表會。圖片提供／飛行船文化
亞洲第一本醫院主題《台大兒童醫院多多書》昨(11)在TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店南港店舉辦新書發表會。圖片提供／飛行船文化

台大兒童健康基金會幫助兒童醫療更進步時，一直很關心醫院是否能不要總是跟「哭聲」、「害怕」、「嚴肅」、「痛苦」畫上等號，於是基金會結合飛行船文化和台灣首位波隆納插插畫獎得主孫心瑜，運用「探索多多書」的概念與手法，創作出亞洲第一本醫院主題《台大兒童醫院多多書》，11日在TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店南港店舉辦新書發表會。

「多多書」發源於德國，德語 Wimmelbuch 這個詞指的就是沒有文字卻充滿豐富情節的圖畫書，wimmeln是「玲瑯滿目，目不暇給」的意思，這類書風靡到世界各地，英文 Wimmelbook 也直接援用了德文字。多多書能激發五大原力——思考力‧語言力‧解讀力‧想像力‧創造力。在圖畫世界裡，沒有文字限制，孩子與家人可以自由地在圖像間發展自己的閱讀習慣。

新書發表會中，台大兒童健康基金會執行長倪衍玄醫師談到：「《台大兒童醫院多多書》就是最好的神奇寶貝，透過書中一幅幅精彩的圖畫與一幕幕有趣的場景，沒有文字羈絆，更能讓孩子徜徉於異想世界，展開一場又一場的華麗冒險。認知到原來醫院竟是如此可愛繽紛，藉由一次次的親子共讀，帶領孩子發掘寶藏、探索心路、走出陰霾、治癒疾病。」

遠在日本的台大兒童親善大使志玲姊姊看過這本《台大兒童醫院多多書》後，特別錄製影片暖心推薦：「志玲姊姊邀請爸爸媽媽、哥哥姊姊、弟弟妹妹一起探索，這個由愛心醫生和Q比把醫院變得奇幻的世界！這裡有海盜船、樹屋、滑水道、可愛的旋轉木馬，還有刺激的雲霄飛車與浪漫的摩天輪喔！」

台大兒童親善大使林志玲錄製影片推薦《台大兒童醫院多多書》。圖片提供／飛行船文化
台大兒童親善大使林志玲錄製影片推薦《台大兒童醫院多多書》。圖片提供／飛行船文化

《台大兒童醫院多多書》把兒童醫院的大小事用圖畫說故事，是小孩大人認識兒童醫院與兒童醫療的最佳入門手冊，跟著去探險，走過追尋健康寶藏的旅程。這不只是一本撫慰跟病痛奮鬥的小朋友，陪伴度過難關的繪本，也是值得健康的小朋友和親愛的家人親友共讀，了解珍惜身心健康的最佳閱讀指南。這麼多人通力合作，用兒童友善的方法，陪伴孩子面對疾病與治療的挑戰，為生病的孩子祈福，大家一起追求健康幸福。

台大醫院 林志玲

延伸閱讀

亞洲第一本醫院「多多書」 醫師：助罕病兒遠離憂鬱

林志玲痛心太魯閣事故 捐400萬救助受難者「盡微薄之力」

【生活趣聞】鄭純靜／我的童言童語

台大法律系高材生頂撞沒上過學的父母 轉念才發現輸得徹底

相關新聞

有嚐過菇柄有霜降肉口感 菇傘卻帶著蛤蜊鮮甜味的蠔菇？

春日裡的和風，在小朋友的嬉鬧聲中顯得格外溫暖，師生在彰化縣埔心鄉的魔菇部落進行校外教學，了解菇寶寶的一生。

說走就走輕量簡裝 一路向上的宜蘭雙輪之旅

「有一種實現夢想的旅行，叫做單車旅行。」這趟說走就走的騎行，輕量簡裝，並將夢想路線拉得很長，長到一輛雙輪在宜蘭縣的土地上，騎出一個閃電。在緊緊貼沿著低平的海岸線後，以流暢的Z字形穿過平原，爬升至海拔650公尺的福山植物園。

國際紙漿大漲紙箱短缺 農委會協調紙廠供應調度應急

國際紙漿上漲，以及受到新冠肺炎疫情影響運費高漲，國內紙箱需求大增，部分農民下單訂紙箱，沒辦法立即拿到貨，造成銷售困擾，農...

買房時要懂拆算車位價格 免當購屋冤大頭

買房，不是只要存錢就好，從前期的資金規畫、選屋、賞屋、議價、到簽約和貸款，每個階段都有許多細節要注意。擁有「不動產經紀人」證照的住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨，在房地產資歷超過15年，遇過各種千奇百怪的不動產買賣案件與糾紛。因此，面對每個購屋階段，她都能以淺白易懂的方式，引領購屋者走出難關，順利買到屬於自己的好宅。

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(12日)晨觀測資料顯示，關島南方海面的熱帶雲...

鋒面通過 明晚變天 冷到16℃

中央氣象局表示，今明兩天吹偏東南風，各地氣溫回升「有夏天的感覺」，西半部高溫普遍廿九度至卅二度；但明晚鋒面偏北通過，各地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。