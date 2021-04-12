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超過700家 「自行車友善旅宿人氣票選活動」今開跑

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部觀光局舉辦「自行車友善旅宿人氣票選活動」在今開跑。本報資料照片
交通部觀光局舉辦「自行車友善旅宿人氣票選活動」在今開跑。本報資料照片

交通部觀光局舉辦「自行車友善旅宿人氣票選活動」在今開跑，凡參與投票民眾皆有機會獲得旅館住宿券、餐券及觀光局Q版喔熊OhBear兩用旅行頸枕等好禮；交通部觀光局邀請民眾一起上網投票。

觀光局表示，為推動「2021自行車旅遊年」，觀光局已辦理各項工作，局長張錫聰表示，觀光局近年除了優化自行車環島路網軟硬體設施與安全、結合觀光圈推廣在地化、國際化的自行車深度旅遊外，也持續完善自行車旅遊相關配套服務。為鼓勵國人騎乘自行車旅遊，並解決遊客人車住宿問題，輔導旅宿業者打造「自行車友善旅宿」，讓遊客騎乘自行車外出旅遊，於入住旅館或民宿時，不用擔心自行車停放不便等問題。

他表示，凡有規劃自行車「停放空間」及「清潔維修區域」的旅宿業者，即可向交通部觀光局申請加入自行車友善旅宿，成為自行車友善旅宿的業者，觀光局將在各式自行車旅遊年活動中加強行銷，讓政府、產業與民眾攜手打造自行車騎乘旅遊熱潮。

交通部觀光局指出，目前全台22縣市，自行車友善旅宿家數超過700家，民眾可以在「台灣旅宿網」及「台灣自行車旅遊網」網頁查詢。

另外為方便民眾選擇入住，交通部觀光局在台灣旅宿網中建置「自行車友善旅宿專區」，民眾可以依縣市別或交通部觀光局推廣之16條自行車多元路線選擇周邊自行車友善旅宿。

觀光局表示，「自行車友善旅宿人氣票選活動」將依北區、中區、南區、東區及離島等五區域票選人氣自行車友善旅宿，選出各區域人氣第1的自行車友善旅宿。目前參與票選的自行車友善旅宿共608家：北區163家、中區111家、南區192家、東區107家、離島則有35家；其中以屏東縣、新北市及花蓮縣參與家數最多。

另外，民眾在活動網站登錄FB帳號即可進行投票，每個帳號每日每區可投一次，每日最多可投五個不同區域各一票。交通部觀光局進一步表示，凡參與投票者，即可參與抽獎活動，而且投票越多、中獎機會越高，票選至4月21日截止。「自行車友善旅宿人氣票選活動」活動網站：https://bikefriendlyaccommodation.i-taiwan.tw/web_page/BFA010100.jsp

自行車 觀光局 投票

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