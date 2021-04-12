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南投茶葉天旱灌溉不足減產 陳吉仲座談提天然災害補助

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮農會總幹事鄭文惠說，竹山茶園缺少灌溉，產量減少了大概有三、四成。記者黑中亮／攝影
竹山鎮農會總幹事鄭文惠說，竹山茶園缺少灌溉，產量減少了大概有三、四成。記者黑中亮／攝影

對於乾旱灌溉水源不足，造成對基層農民的傷害，農委會主委陳吉仲前往竹山山坪頂茶區觀看茶樹受損的情形，針對茶葉的天然災害補助，當下承諾每公頃可補助5萬元，此外更提出每公頃3萬元的有機資材補貼，來協助農民度過難關，而為了提高農民進行精準滴灌，也配合農水署提供每戶40萬的農田灌溉設備的改善。

竹山鎮農會總幹事鄭文惠說，目前竹山的茶園，同樣缺少水的灌溉，所以產量減少了大概有三、四成，加上近來春茶正逢要採收季，雖造成比賽茶及農產品推銷盡量延後，但包括竹筍的春筍、桂竹筍等的產量也面臨減量的影響，還有一些就是木瓜、紅龍果都是有受到這個氣候乾旱缺水的影響，因此期盼中央農委會能對未來乾旱能夠盡早想出對策，不要讓農民受苦。

農委會主委陳吉仲上午前往竹山山坪頂茶區，實地了解金萱、翠玉兩類茶葉的受損情形，茶葉改良場指出，目前天旱缺水下，南投包括低海拔的竹山茶區，都面對水源灌溉不足的情況，缺乏足夠澆灌下，不少茶樹面臨春茶採收減量，而發芽不足，茶枝乾枯的現象，各高低海拔茶區都有，茶農說，「乾旱對茶樹的影響是兩到三年的，因為今年減產，會造成農作物重新調整周期。」

陳吉仲說，從去年九月開始，農委會跟經濟部開始討論乾旱可能的影響，最近和農糧署討論依天然災害補助辦法，農民檢具受災證明不會是只有5萬的現金補助，就農民初期投資購買有機資材也同樣給予3萬元的補貼，另對於農田灌溉設備改善，也列入行政院前瞻補助項目，包括智慧灌溉系統優化，都可以申請每戶40萬元的補助。

針對茶葉屬於高經濟價值的作物，乾旱影響的不只是農民而已，而是整個茶葉的產業鍊，未來已研究開辦茶葉保險，讓這個農業保險保障茶農，不要因為老天爺的關係受影響，讓茶農受到損失，會配合地方鄉鎮農會及縣市政府農業局處受理申辦。

農委會主委陳吉仲前往竹山山坪頂茶區，實地觀看茶樹受損的情形。記者黑中亮／攝影
農委會主委陳吉仲前往竹山山坪頂茶區，實地觀看茶樹受損的情形。記者黑中亮／攝影
農委會主委陳吉仲前往竹山山坪頂茶區，實地觀看茶樹受損的情形。記者黑中亮／攝影
農委會主委陳吉仲前往竹山山坪頂茶區，實地觀看茶樹受損的情形。記者黑中亮／攝影

農民 茶葉 農委會

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