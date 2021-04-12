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全國首創自駕巴士行駛混合道路 新竹高鐵接駁測試上路

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
4月15日起竹北市共有4輛自駕巴士，將在夜間時段進行不載客測試。記者陳斯穎／攝影
4月15日起竹北市共有4輛自駕巴士，將在夜間時段進行不載客測試。記者陳斯穎／攝影

工研院攜手新竹縣政府、交通運輸及科技業者，辦理「新竹縣高鐵自駕車接服務實驗計畫」，將在竹北市區與高鐵間提供自駕巴士接駁服務，比現行其他自駕巴士增加了擴大偵測視野的路側系統，也是全台首創市區開放混合道路的路線，4月15日起共有4輛自駕巴士在夜間時段進行不載客測試，8月進階為有客搭乘測試，預計明年3月起可收費載客。

此計畫由工研院向經濟部申請經費，與縣府、科技之星、車王電子、銓鼎科技等業者合作推動，今天舉行計畫啟動儀式。工研院資通所副所長鄭聖慶表示，此次自駕接駁服測試有運行道路大突破、智慧防撞大視野、智慧候車亭大連結三大特色。在運行道路方面，相較現行許多自駕車在郊區或是市區公車專用道運行，在汽機車混合車流的市區開放道路進行測試，提高運算系統處理人、車、路等資訊複雜度，更貼近台灣的交通環境。

而目前自駕車都是車輛自身搭載多元感測器，但仍有視野偵測死角，此次計畫中的自駕巴士除了車身裝設8顆感測鏡頭，還搭載工研院研發的iRoadSafe車聯網技術，結合裝設在路邊的路側系統，整合通訊、感測器與交通號誌、設施等資訊，可減少駕駛盲點，目前路側系統以車流量大的自強南路與光明六路交叉路口為裝設點，未來縣府可視運行狀況，再向交通部申請經費安裝更多處。

另外，比起以往候車亭，乘客只能單方面獲得車輛班次、車流量等資訊，智慧候車亭除可提供乘客班次資訊，行控中心還可透過安裝在智慧候車亭的攝影機隨時偵測候車人流，因應候車需求即時調配班次。

工研院表示，自駕車4月15日起執行不載客實驗測試，時段為夜間10點至凌晨1點，預計6月15日起，再增加上午9點半至下午3點半的白天測試時段，8月起白天進階為有客搭乘測試，並有夜間的預備班次，提供高鐵末班車旅客以預約方式搭乘。

試辦第1年的自駕範圍，將從高鐵新竹站往返自強7街上的新竹豐邑喜來登大飯店，第2年範圍擴大到竹北莊敬北路的國際AI智慧園區周邊，停靠點包括高鐵新竹站、國際AI智慧園區、喜來登大飯店、遠東新世紀購物中心、竹北新瓦屋、國立新竹特教學校及十興國小等。

4月15日起自駕巴士將在夜間時段進行不載客測試，圖為自駕巴士內部空間狀況。記者陳斯穎／攝影
4月15日起自駕巴士將在夜間時段進行不載客測試，圖為自駕巴士內部空間狀況。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（右二）和經濟部技術處長邱求慧(右三)及交通部公路總局長許鉦漳(左一)試乘自駕公車。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（右二）和經濟部技術處長邱求慧(右三)及交通部公路總局長許鉦漳(左一)試乘自駕公車。記者陳斯穎／攝影
工研院攜手新竹縣政府、交通運輸及科技業者，辦理「新竹縣高鐵自駕車接服務實驗計畫」，今天舉行計畫啟動儀式。記者陳斯穎／攝影
工研院攜手新竹縣政府、交通運輸及科技業者，辦理「新竹縣高鐵自駕車接服務實驗計畫」，今天舉行計畫啟動儀式。記者陳斯穎／攝影

新竹 高鐵 巴士

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