突斷片、失憶連說話都難 竟是腦瘤引發癲癇

40多歲的程小姐是名衛教師，數年前突然時不時「斷片」、失憶，連一句話都難以完整說出，檢查發現是腦瘤引發癲癇，吃到6種藥物都難以控制，靠著微創手術總算擺脫癲癇陰影。

收治個案的長庚醫院腦神經外科醫師王昱棨今天在記者會中分享這例個案，他表示，程小姐因左腦的動靜脈畸形瘤影響語言區，一旦腦部有不正常放電造成癲癇發作時，就會影響到周邊語言及記憶的區域，進而造成失語與失憶症狀。

王昱棨說，由於程小姐不想接受開腦手術，只採保守的加馬刀治療，但仍無法有效控制癲癇，後來甚至吃到6種抗癲癇藥，而副作用也導致她頭腦昏沉不已。

王昱棨說，據估計，全球約有6000萬人罹患癲癇，在台灣的盛行率約為0.6%，推估全台有13萬至14萬名癲癇患者。

林口長庚腦功能暨癲癇科醫師謝向堯表示，除了少數癲癇是遺傳或基因突變引起，其餘多數癲癇都是後天腦部結構異常引起，一定得排除腦部病灶或其他相關原因，想辦法把腦部的異常放電現象解決掉。

謝向堯指出，大部分癲癇患者都可透過1到2種藥物控制症狀，但仍有25%屬於藥物難治型的頑固型癲癇，只能將希望寄託於手術治療。

然而，傳統的開顱手術是大手術、對神經系統破壞較大，病患的接受度一般不高，隨醫療技術進步，利用機器手臂進行微創燒灼術已愈來愈普及。

長庚神經內科部腦功能暨癲癇科主任鄭美雲指出，新式機器手臂具備更精密的定位，手術過程中靈活度更好，能精準利用微創燒灼術治療癲癇，不僅手術時間縮短、傷口更小、恢復時間短，對於腦部損傷也大幅減少。

鄭美雲說，長庚醫院去年引進新型機器手臂技術，至今已完成7例腦部癲癇手術，術後有2人達成癲癇零發作目標，另有3人僅剩輕微症狀、2人發作頻率減少一半以上，且在半年後都能有效減藥。